Elena Escoto tiene 84 años. En su historia tuvo la oportunidad de ver votar por primera vez a las mujeres en México en 1955, y desde que cumplió la mayoría de edad ha ejercido su derecho a elegir democráticamente.

Se despertó desde las 6:00 horas como de costumbre y comenzó, a sus posibilidades, a cambiarse, arreglarse el cabello y maquillarse para celebrar "la fiesta de la democracia" este domingo.

Fue a las 11:00 horas cuando acompañada de su nieta, Amatza Gutiérrez, y en su silla de ruedas, llegó a la casilla ordinaria 1358 de Colinas de la Normal para emitir su sufragio.

"Ya estaba yo desde las seis con la pata afuera. Chiquito se me hacía el reloj para que caminara para venir a votar, con mucho trabajo, pero me trajeron porque yo quería venir,y me siento muy contenta porque Dios me dio licencia de venir a votar", dijo alegre la mujer.

A Elena Escoto le dieron paso preferente por ser adulta mayor y para no tenerla esperando bajo el sol. Y debido a que no podía levantarse de su silla de ruedas, le instalaron una pequeña casilla sobre la mesa, a su altura, donde su nieta le ayudó a leerle los nombres de las personas candidatas según el cargo a elegir. En menos de 10 minutos ya habían salido de vuelta a casa.

"Voto para ver si hay un cambio que nos beneficie a todos, con esta situación tan grande porque nos ha sobrepasado la delincuencia. Hace 50 años salíamos sin ningún pendiente, y ahora estás con el temor. Lo que más me preocupa son mis nietos y mis hijos que andan en la calle, porque a los delincuentes les vale un sorbete a quien les hace daño desde que se les abrió la puerta. Y es un pendiente que no te lo puedes quitar", contó la mujer.

"Lo que yo quisiera es que hubiera más seguridad, que hubiera una mejor economía. Que hubiera medicamentos, sobre todo eso, que los necesitamos y a veces no hay y pues a veces tenemos que comprarlos", añadió la mujer.

Así Elena Escoto, una de las 6.6 millones de personas jaliscienses con una credencial para votar salió este domingo a ejercer su voto por la presidencia, el gobierno del Estado, diputaciones locales y federales y senadurías, como parte de los más de 20 mil cargos en juego este domingo.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 18:00 horas o hasta que la última persona en la fila haya votado. Para ubicar la casilla que corresponde a la sección de cada persona debe ingresar a ubicatucasilla.ine.mx.

