Rosa María Rodríguez es una persona ciega o en situación de discapacidad de origen visual.

Estudiante de la Universidad de Guadalajara, Rosa acudió por primera vez a votar en la casilla ubicada en la secundaria General número 65, que se encuentra en la Calle Independencia número 3004, en la colonia Los Puestos de Tlaquepaque.

Al sitio, llegó poco después de las 10:00 horas; fue la primera vez que emitió su sufragio, por lo que refirió que se pierde un poco la organización: entró a un salón donde había una casilla, pero le dijeron que se fuera a otro salón donde debía estar su papeleta, sin embargo, al cambiar, le dijeron que tampoco ahí.

Sin embargo, reconoció el trato que le dieron: “pero en general me trataron muy bien, son muy amables”, dijo.

Llegó el momento: emitir su sufragio por primera vez y lo hizo acompañada por su situación. Al entrar a la casilla donde eligió, pudo seleccionar a quiénes serán las personas que representen en los cargos que compiten.

Platicó su experiencia a este medio, reconociendo una complicación al momento de elegir y colocar votos:

“Algo que me llamó mucho la atención es la parte de cómo vas a organizar tus votos. La parte difícil es marcar por quién vas a votar en mi caso por ser visual. Creo que es algo que se complica, pero también en la parte de meter los votos en las papeletas, pero tienen braille y no me había fijado y puedes saber en dónde meter cada cosa. Lo difícil es saber qué vas a meter ahí porque viene el orden, pero el papelito no”, señaló.

Para ella, fue muy rápido el proceso. Luego, salió contenta por haber votado por primera vez, reconociendo que como “primera experiencia fue muy buena”.

Habló sobre el sistema braille habilitado para las personas en situación de discapacidad de origen visual.

“En un sistema de escritura por textura, pero creo que la mayoría de la gente no pone atención en eso, sino que lo mismo que se escribe en texto normal”.

