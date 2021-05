El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a diputado federal por el distrito 6, Manuel Herrera Vega presentó su proyecto Escudo Social, la agenda de bienestar que buscará desarrollar como legislador, la cual se complementa con la plataforma para la reactivación económica que dio a conocer en días pasados.

Para el aspirante del Movimiento Naranja, las acciones y programas dirigidos a la recuperación del país, deben poner en el centro de sus objetivos a las personas. Por ello, las decisiones económicas tendrán que articularse forzosamente con proyectos sociales que restituyan derechos y abran oportunidades para todas y todos los ciudadanos.

Luego detalló los principales puntos en los que se enfocará como legislador federal, los cuales se han definido mediante un trabajo previo de investigación y de contacto directo con grupos y actores de diversos sectores de la sociedad:

“Las mujeres serán el centro de la legislación y en todo programa, obra o decisión que se tome. Tendrán prioridad las decisiones que nos acerquen a un plano igualitario, justo y equitativo entre hombres y mujeres. Toda acción para -y desde la sociedad civil- que fortalezca esta perspectiva y reduzca la brecha de género será prioridad”, expuso como su primer objetivo.

Herrera Vega se comprometió a impulsar un resurgimiento del Seguro Popular. “Que nadie se quede sin el derecho a la salud. La austeridad y los recortes presupuestales que ha impuesto el Gobierno en todos los sectores de la administración pública, para la salud significa perder vidas, que los medicamentos no lleguen a la gente, que nuestro personal médico no gane lo suficiente o que los hospitales no sean dignos. Promoveremos reformas para que nunca más se ejecute un recorte presupuestal a los recursos del sistema de salud, y rescataremos los fondos de salud que este gobierno ha confiscado”.

El candidato de Movimiento Ciudadano también habló sobre el derecho al agua el cual, dijo, requiere atención urgente:

“Este elemento vital no puede ser ni un botín de intereses particulares, ni rehén de la ineficiencia gubernamental. Por ello, se debe prever en la legislación un modelo de manejo integral del agua que garantice este derecho para todas y todos, y para que se sujete a programas y políticas públicas de largo plazo, sostenibles y racionales”.

Finalmente, desde la llamada Cámara Baja de San Lázaro, Manuel Herrera establecerá una ruta de trabajo y gestión, para impulsar que las leyes garanticen el derecho de las personas a recibir información verificada de parte de todas las autoridades es fundamental en el momento que vive el país.

“Trabajaremos en las reformas para garantizar este derecho y hacer efectivas las sanciones a los servidores públicos que desde el poder ofrezcan información falsa o datos no verificados”.

“En resumen, el espíritu de esta agenda que he llamado Escudo Social, es un conjunto de propuestas cuyo objetivo es contribuir para que todos tengamos las mismas oportunidades de salir adelante y darle una mayor calidad de vida a nuestras familias, en un marco de paz institucional, de sensibilidad para poner primero a las personas en las decisiones relacionadas con la economía; y, de forma primordial, estableciendo una ruta de progreso a partir de la reivindicación de los derechos fundamentales que se han ido diluyendo en los hechos para muchísimos mexicanos”, puntualizó.