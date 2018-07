El PAN Jalisco reconoce derrota en elección estatal

Aunque reconoció que los resultados de la elección a gobernador de Jalisco no son favorables, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) Miguel Ángel Martínez aseguró que los comicios representan un avance para su partido, al competir por la alcaldía hasta en 50 municipios y, con ello, aumentar sus representantes en el Congreso local.



"No nos autoengañamos, sabíamos de donde partíamos y a donde íbamos a parar", dijo Martínez, quien añadió que los resultados de los comicios reflejan un avance respecto a la elección pasada que "se verá confirmado en los resultados oficiales en el número de municipios que el PAN va a gobernar, y en el número de distritos en los que el PAN tendrá representación. Es decir, el PAN tendrá más alcaldías y elevará su presencia en el Congreso de Jalisco".



El candidato panista añadió que buscarán ser un contrapeso y condicionarán su apoyo al próximo gobernador si éste adapta las propuestas de la Agenda por el Bien Común que promovió el partido durante la campaña.



Martínez mencionó que las circunstancias tampoco favorecieron a que el PAN ganara la elección gubernamental, aunque reconoció la participación de la gente, y aseveró que el Frente por México, integrado por su partido, el PRD y Movimiento Ciudadano, "no resultó como se esperaba, pero esas reflexiones dentro del PAN deben hacerse con calma y en privado".



Respecto a los resultados de los comicios presidenciales, que favorecen a Andrés Manuel López Obrador, el aspirante del PAN reconoció que el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" supo aprovechar el enojo social a su favor.



"El resultado es inapelable, es el fallo de los ciudadanos, y a ese nos atenemos, con la esperanza de que sea para bien de México", agregó.

LS