El Itei decreta arresto administrativo al alcalde de Teuchitlán

De forma unánime, el pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) decretó dos arrestos administrativos por 18 horas al presidente municipal de Teuchitlán, Armando Andrade Gutiérrez, por opaco.



El primer edil incumplió dos resoluciones definitivas del Itei para publicar información fundamental en su portal de transparencia. En total, Andrade Gutiérrez pasará 36 horas en arresto administrativo.



La comisionada presidenta del Itei, Cynthia Cantero Pacheco, explicó que fue un proceso se dos años que se inició a partir de un recurso de transparencia interpuesto por un ciudadano pues el municipio incumplía con la publicación de la información fundamental de los Artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia.



"El municipio en el transcurso se las determinaciones de cumplimiento estuvo publicando información y finalmente en esta última etapa no solamente ya había publicado, sino que además dejó de publicar al 100 por ciento", indicó



"A lo largo de este proceso hubo intentos por cumplir. Primero se amonestó al presidente, se le multó y en los informes que presentaba generaba parte de la información. Finalmente en esta última etapa ya no envió informe y además al revisar la página del Ayuntamiento ya no se encontró el portal de transparencia y costó trabajo encontrar dónde tenían publicada a la información".



Precisó que actualmente sólo tiene tres documentos publicados: la Ley de Transparencia y su reglamento y el Reglamento del Ayuntamiento.



Cantero Pacheco precisó que el Instituto tiene tres días hábiles para notificar a la Dirección de Seguridad Pública del municipio sobre la resolución. Esta dependencia tendrá 15 días naturales para ejecutar los arrestos que pueden cumplirse de forma continua o en días diferentes.



Indicó que de no cumplir con el arresto, el director de la Policía de aquel municipio será sujeto a responsabilidad. Señaló que el Instituto verificará que se cumpla y no se trate de una simulación. Hizo un llamado al cuerpo edilicio para que también esté al pendiente.



Explicó que a la par del arresto administrativo, presentaron una denuncia penal en contra del presidente municipal ante la Fiscalía del Estado. Indicó que a menos que el municipio publique toda la información faltante a la brevedad, se podría tipificar la comisión de un delito.



Se trata del primer arresto administrativo que decreta el Itei en casi tres años pues en el 2015, se decretaron arrestos administrativos para los entonces presidentes de Amatitán, Jaime Villalobos Rivera, y Cihuatlán, Jesús Huerta Aguilar, por 12 y 36 horas respectivamente.



"Mochilas" deberá publicar gastos de informe de actividades



El diputado de Movimiento Ciudadano, Ramón Guerrero "El Mochilas" deberá hacer públicos los gastos de su informe de actividades aunque se trató de recursos propios. El pleno del Itei decretó de forma unánime que existe interés público para conocer el costo del evento.



Guerrero realizó su informe de actividades el 21 de octubre del 2017 en Puerto Vallarta. El evento fue amenizado por el cantante Pancho Barraza.



Un ciudadano había solicitado al Congreso del Estado conocer el costo del evento, mismo que informó que no tenía esa información. Mientras que el diputado, quien es el generador de la información, expresó que esos eran datos confidenciales por tratarse de su patrimonio.



Según la resolución del Itei el diputado deberá informar sobre el gasto por impresión de lonas, de publicidad, la factura emitida por renta del escenario, luz y sonido; costo de la contratación de Pancho Barraza y de los obsequios repartidos a los asistentes.



"Efectivamente hay una laguna legal pues no hay una disposición expresa que diga que tengan que entregar los gastos derivados de un informe de actividades legislativas cuando se eroguen recursos privados. Sin embargo aquí consideramos que hubo una colisión se derechos de información confidencial del patrimonio del legislador y el interés público por conocer cuánto costó ese acto de informar. Después de hacer esa ponderación se llegó a la determinación que pesó más para este caso en concreto el interés público de conocerla que el derecho la privacidad del legislador", indicó el comisionado Salvador Romero Espinoza al destacar que se trata de la primera resolución de su tipo a nivel nacional.



El diputado tendrá 10 días hábiles para proporcionar esa información.



DJ