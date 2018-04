El IEPC sorteará candidaturas para garantizar paridad

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) sorteará este jueves las candidaturas para elección de munícipes en Jalisco que no atendieron los principios de paridad horizontal y vertical. El viernes 20 de abril los cambios se aprobarán en sesión del consejo general.



El consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, señaló que ya no hay oportunidad porque en su momento los partidos políticos no atendieron los requerimientos, a excepción de Movimiento Ciudadano, quien hizo las modificaciones correspondientes.



"Para el efecto de paridad horizontal se fijaron bloques de competitividad, que garantizaban que ni hombres ni mujeres se concentraran en partidos perdedores, o con menos rendimiento electoral. Lo que tenemos que hacer para que el bloque se encuentre bien concentrado, primero, es modificar el género que tenga más participación que el otro", dijo.



Alcaraz Cross explicó que una vez resuelta la paridad horizontal, es decir el género de las candidaturas a presidencias municipales, seguirán con la vertical, que tiene que ver con el reordenamiento de las planillas. "Así estaremos cumpliendo ambos principios. Con el resultado del sorteo estaríamos llevando a cabo el proyecto de acuerdo mañana (viernes)".



El artículo 237 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco establece que el IEPC tiene la facultad de rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad vertical y horizontal, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas.



De acuerdo con el calendario del IEPC, los registros de candidaturas a diputados y munícipes (presidente, regidores y síndicos) de Jalisco se aprueban el 20 de abril de 2018. Mientras que el inicio de la campaña electoral de los aspirantes a diputados y munícipes es el 29 de abril de 2018.



Los sorteos se harán en estos rubros:



1. Partido Acción Nacional (PAN)

-Alternancia

Tuxcueca



2. Partido Revolucionario Institucional (PRI)

-Alternancia

Cañadas de Obregón



3. Partido del Trabajo (PT)

-Bloques de competitividad

Bloque bajo/alto

Bloque sin referencia



4. Partido Verde Ecologista

-Alternancia

Arandas



-Bloques de competitividad

Bloque bajo/bajo

Bloque medio

Bloque sin referencia



5. Nueva Alianza

-Bloques de competitividad

Bloque medio + sub-bloque bajo/alto

Bloque sin referencia



6. Encuentro Social

-Bloques de competitividad

Bloque bajo/bajo

Bloque medio + sub-bloque bajo/alto

Bloque sin referencia

LS