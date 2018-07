El GAP mandará a hacer estudio para resolver plaga de moscos

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) lanzó una convocatoria para que, tanto universidades de Jalisco, empresas especializadas y centros de investigación específicos, realicen un estudio que ayude a encontrar una solución de fondo para acabar con la plaga de mosquitos que padece el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.



"Todo el trabajo lo estamos llevando a una nueva etapa, más allá de la acción inmediata, de las nebulizaciones y el confort de nuestros pasajeros, estamos saliendo a contratar un estudio con biólogos, con universidades, para pensar en cuál debe ser la solución de largo plazo sustentable", indicó en rueda de prensa el director general del GAP, Raúl Revuelta Musalem.



Reconoció que el problema es de tal magnitud, que una sola autoridad no puede resolverlo solo, pues el Aeropuerto tiene factores externos como que se encuentra rodeado de al menos 100 diferentes fuente de agua, entre canales, acuíferos y plantas.





Estos son lugares potenciales para la reproducción del mosco tipo Cúlex, el cual no transmite enfermedades como dengue, zika o chikungunya.



Sin embargo, aseguró que el Aeropuerto continúa con las medidas paliativas para mitigar el problema, como desazolves, limpiezas de canales, podas, monitoreo de los moscos y cortinas de aire en los ingresos, entre otras.



A estas se agregará bajar la temperatura de los aires acondicionados en las terminales para inhibir la presencia de los moscos en las áreas internas, para que "el mosquito no esté cómodo ni esté intentando picar".



"Podemos hacer todos los esfuerzos en nuestro peligro, pero obviamente necesitamos del apoyo del resto, tanto de la comunidad como del gobierno municipal, estatal y federal. En gran medida el problema son los cuerpos de agua no tratada en torno al Aeropuerto, desechos al aire libre en torno al Aeropuerto".



Revuelta Musalem mencionó que el problema de los moscos se tiene en la zona desde hace 20 años, pero se recrudece en temporada de lluvias, como la actual.



El director general del Aeropuerto, Juan Francisco Martínez, manifestó que en lo que va del año se han recibido cerca de 50 quejas de usuarios que denunciaron la presencia de la plaga de moscos.



Descartó afectaciones directas en número de viajeros y vuelos; sólo reconoció el retraso de la salida de una aeronave, debido a que en su interior había una gran cantidad de moscos.



En los últimos cinco años, el GAP ha invertido cerca de 15 millones de pesos en acciones medio ambientales y de mitigación de la plaga. Al tener una solución de fondo, no sólo se beneficiaría el Aeropuerto, sino toda la zona.

