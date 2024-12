El Ejército participará en operativos contra motociclistas irregulares

Tras la instalación de la mesa interinstitucional de seguridad, entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó sobre la implementación de nuevos operativos y estrategias en materia de seguridad.

El primero de ellos, dijo, será el reforzamiento contra motociclistas que incumplan con las disposiciones de seguridad, principalmente el uso de placas, y en el cual participarán la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, y la Secretaría de Seguridad Estatal, incluyendo a la Policía Vial.

“Todos aquellos motociclistas que no estén portando su chaleco, que no tengan la identificación de las placas correspondiente, serán revisados, y en caso de que la motocicleta no esté en orden, será directamente retenida”, afirmó.

El segundo de los operativos es el reforzamiento de la supervisión a los comercios para que cumplan la disposición estatal y de algunos municipios, para que vendan las motos ya emplacadas.

“Queremos que los comercios cumplan su trabajo y que vendan motocicletas. Sin embargo, queremos que lo hagan de la manera en la cual nos ayuden también en materia de seguridad. Por eso vamos a poner a su disposición, a enviar personal de la Tesorería del Estado y de la propia Secretaría de Transportes, para poder tener el emplacamiento en los lugares de venta de una manera directa”, afirmó Lemus Navarro.

También, dijo, el jueves iniciará un operativo para poder disminuir el robo de vehículos en puntos estratégicos del municipio donde este ilícito se ha reportado al alza.

“Con la Guardia Nacional vamos a iniciar un nuevo operativo para inhibir el robo de vehículos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Vamos a estar muy presentes, por ejemplo, en colonias como la Americana, toda la zona de Chapultepec, también en la colonia Providencia y en algunas otras partes donde se ha tenido este delito del robo de vehículo”, manifestó.

Añadió, se ha iniciado el proceso para poder impulsar la colocación de arcos de identificación de placas en entradas y salidas de carreteras, con el objetivo de identificar a aquellos vehículos que han participado en actividades delictivas o que cuentan con reporte de robo.

