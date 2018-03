“El Bronco” duda de imparcialidad del INE; prepara un gran fraude, dice

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, manifestó que duda de la imparcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que rechazó permitirle la revisión de 800 mil firmas, que determinó no son válidas para su registro como candidato independiente a la Presidencia.

Dijo que ante la decisión del instituto, prepara la estrategia legal para acudir al Tribunal Electoral, porque calificó como una injusticia que sólo le hayan permitido la revisión de 300 mil firmas, cuando consideró tener el derecho de verificar también las más de 800 mil.

"Están preparando un gran fraude para la elección 2018, dudo totalmente de la imparcialidad. Hoy han demostrado eso, ¿por qué no me permiten revisar las 800 (mil firmas)? Podríamos revisarlas, sería algo que no afectaría en nada; las reviso, si yo no tengo esas 14 mil que me faltan o 15 mil, encantado me regreso a mi casa sin ningún problema", manifestó en rueda de prensa luego de una conferencia impartida en el 29 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción CMIC.

Agregó que están buscando por todos los medios impedir que aparezca en la boleta electoral, y apuntó: "Tiene intereses ahí Benito Nacif, lo puso Felipe Calderón de consejero".

Indicó que combatirá en tribunales la ilegalidad de la aplicación, así como la resolución del INE, ya que no existió un dictamen técnico.

Agregó que la aplicación para registrar las firmas no sirve y lo más sencillo por parte del INE fue manifestar que hay inconsistencias, simulación con copias de credencial, entre otros. Sin embargo, a Margarita Zavala no la cuestionaron.

"Imagínate al INE que no puede revisar un millón (de firmas), que tiene errores, inconsistencias en su aplicación. ¿Podrá revisar la elección?".

Si de acuerdo a las encuestas tiene sólo tres puntos porcentuales, entonces por qué no lo dejan participar en la contienda electoral, cuestionó.

Subrayó que buscará por los medios legales lograr que lo incluyan en la boleta electoral como candidato independiente.

"Por eso estoy recurriendo al tribunal a que se me dé el derecho de la revisión, si se me da confiaré; no tiene que haber una desconfianza eterna, creo que estoy cuestionando el proceder del INE y asumo me responsabilidad en ese sentido".

En caso de no conseguir el registro, no se sumará a ningún otro candidato, aseguró.

LS