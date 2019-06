Ejidatarios de El Zapote anuncian nuevas manifestaciones para este viernes

Tras la falta de resultados del peritaje oficial para determinar el valor económico de los terrenos expropiados de El Zapote, zona donde se busca ampliar la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, los ejidatarios anunciaron nuevas manifestaciones y plantones para este viernes 7 de junio.

El comisario ejidal de El Zapote, Nicolás Vega, aseguró que Jorge Morett Ramírez, perito designado por el Consejo de la Judicatura federal desde enero para realizar el avalúo del predio, no ha cumplido con su responsabilidad de entregar resultados imparciales y objetivos del verdadero valor de las tierras ejidales, por lo que piden su salida.

“Ya que este perito se ha tardado mucho y no tenemos confianza con él, pedimos su destitución, que los jueces no lo vuelvan a nombrar para hacer peritaje en ningún lado, porque es un perito irresponsable, corrupto, que se dejó influenciar por el Grupo Aeroportuario del Pacífico y las autoridades, y hasta la fecha no ha entregado el peritaje, presentando hasta tres prórrogas”, indicó.

Aunque el peritaje oficial se realizaría de manera neutral, sin presiones de las dos partes involucradas (los ejidatarios y el gobierno federal), Vega Pedroza aseguró que Morett Ramírez aceptó presiones del gobierno de Jalisco y el Grupo Aeroportuario para presentar un avalúo a modo, es decir, con valores económicos que favorezcan una indemnización a la baja y no con el precio que los ejidatarios consideran justo.

“No queremos que nos favorezcan, nada más que los avalúos sean con valores actualizados, con el índice inflacionario de 1975 a la fecha, pero no nos quieren pagar nunca, se la quieren seguir llevando con este tema del avalúo”, aseguró Vega.

El vocero de los ejidatarios pidió al gobierno de Jalisco y al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), este último dueño del Aeropuerto de Guadalajara, no intervenir en el proceso oficial de valuación.

El abogado de los ejidatarios, Maximiliano Lomelí, adelantó que denunciarán las anormalidades del proceso de peritaje ante la Fiscalía General de la República y el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Los despachos jurídicos que están interviniendo para el GAP están determinados por el Senado de la República como los más corruptos de este país”, afirmó.

En anteriores ocasiones, los ejidatarios han realizado marchas en la carretera a Chapala y han tomado el estacionamiento del Aeropuerto como medidas de protesta para recibir el pago que consideran justo por sus tierras, por lo que este viernes se esperan acciones similares.

Un conflicto sin fin

Los ejidatarios y las autoridades difieren respecto a la verdadera valuación de las tierras de El Zapote expropiadas desde hace cuatro décadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde se pretende realizar una segunda pista para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Mientras que el gobierno federal, mediante SCT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha valuado el predio en 60 millones de pesos, los ejidatarios consideran que el precio oscila los 3 mil 200 millones de pesos.

Este avalúo, realizado por un perito respaldado por El Zapote, se basa en la plusvalía del terreno, el crecimiento de la inflación, y el precio ofertado a ejidos colindantes como Santa Cruz del Valle, a cuyos dueños se les ofreció entre 480 y 650 pesos el metro cuadrado por sus 198 hectáreas.

En anteriores meses, el gobierno de Jalisco ha intentado actuar como mediador sugiriendo a El Zapote pedir una indemnización por 700 millones de pesos, pero tal avalúo no se consideró justo.

NM