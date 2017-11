Dotan de herramientas y forman a 53 educadores en diabetes

Con la finalidad de dotar de herramientas para abordar la diabetes y apoyar en el desarrollo de modelos integrales de su atención, la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco (AMDJ), en conjunto con PiSA Farmacéutica, realizó el quinceavo “Diplomado para la Formación de Educadores en Diabetes”, que terminó ayer.

Los egresados son 53 personas con diferentes profesiones relacionadas con la salud, como medicina, nutrición, enfermería y psicología, así como personas que viven con diabetes.

El coordinador del diplomado, Jorge Medina Véliz, aseguró que el objetivo principal es que cada vez haya un mayor y mejor abordaje de la diabetes, con un sentido humanizado.

“Los educadores pueden darle herramientas al paciente para que él solo pueda ir haciendo ajustes en su tratamiento, empoderarlo para que hable con el médico y sepa cómo cuestionarlo. Pero lo más importante es que el paciente tenga conciencia de lo que hará el resto de su vida, pues cuando reciben el diagnóstico piensan que se les acabó la vida”.

Cada estudiante recibió una capacitación en los pilares del cuidado de la diabetes, como alimentación, actividad física, acompañamiento psicológico y conocimiento de fármacos. No obstante, un educador en diabetes no está preparado ni autorizado para prescribir un medicamento.

La presidenta de la AMDJ, María José González Cosío Ibarreche, mencionó que la diabetes y sus complicaciones demandan que las personas que viven con ella sepan cómo tratarla, conozcan qué hábitos deben cambiar y qué deben tomar en cuenta para tener una mejor salud.

El pasado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, que año con año tiene como objetivo concientizar y sensibilizar a la población acerca del padecimiento. En la Entidad existen cerca de 600 mil personas con diabetes y tres de cada 10 de ellas desconocen que la tienen.

“Nuestra principal misión es educar, sabemos que sólo así se pueden lograr cambios; puedes ir al doctor pero, si no te educas, no tomarás conciencia y tu condición no será la mejor. Que las personas y sus familiares se empoderen y hagan cambios de hábitos para que las estadísticas bajen”.

Se preparó para enfrentar el reto junto a su hija

Ernestina Gómez Llanos Leaños es nutrióloga de profesión, es maestra y atiende un comedor comunitario en una colonia marginada de Zapopan.

Hace un año, su hija de ocho años fue diagnosticada con diabetes tipo I. Fue un duro golpe para la familia, cuyos integrantes no supieron cómo reaccionar y qué hacer para que la niña tuviera buena calidad de vida. Ella decidió hacerle frente a la diabetes y ayer se graduó del diplomado de educadores en diabetes.

“Mi experiencia fue muy grata, tuve maestros excelentes. Conocí a gente comprometida y eso se contagia. Sales llena de todas las ganas de hacer más, y yo en el camino fui aprendiendo que no solamente hay que capacitarnos en la manera tradicional, sino que hay que ir más allá, con sensibilización de lo que es vivir con diabetes”.

Comentó que el grupo de egresados salió con grandes retos y metas, tales como escribir un libro, compartir material didáctico que se hizo dentro del diplomado, así como tratar de incidir en las políticas públicas en torno a la diabetes.

PARA SABER

El próximo diplomado

El próximo diplomado inicia el 23 y 24 de febrero del 2018. Para mayor información sobre los requisitos y detalles, puede llamar al teléfono 35 63 61 82, enviar un correo a educación@diabetesjalisco.org, o bien, ingresar a la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, en Facebook.



JM