Debido a que toda persona puede requerir en algún momento de su vida una transfusión de sangre, los Hospitales Civiles de Guadalajara invitan a la población a unirse a las Jornadas de Donación Altruista de Sangre, que se realizarán del 11 al 14 de junio, dentro del marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2024.

El director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Rafael Santana Ortiz recordó que desde 2004, se determinó que el 14 de junio se conmemore el Día Mundial del Donante, y para este año el lema es “20 años celebrando la generosidad, muchas gracias donantes”.

Informó que anualmente en el mundo se realizan en promedio 118.5 millones de donaciones altruistas de sangre, de este total el 40% se efectúan en países con niveles de ingresos altos, mientras que en naciones pobres, el porcentaje es de apenas un 5%.

“La popularidad y la costumbre de donar sangre de manera altruista. entre más alto sea el nivel de desarrollo en un país más alta es esta oportunidad de donar sangre, lamentablemente en los países de ingresos menores, la donación altruista de igual forma es mucho menor”, comentó.

En México, el promedio de donaciones altruista es de apenas 8.3%, esto significa que las reservas en los bancos de sangre se obtiene por recuperación, es decir que cuando un paciente tiene programada una cirugía, se le pide que done sangre, aunque no se requiera para ese procedimiento quirúrgico.

Rafael Santana menciona, que de esta manera se mantienen “las reservas en los bancos de sangre satisfechas y que todo paciente que llegue por algún accidente de manera abrupta y demás que requiera sangre, tengamos para poderle transfundir y poderle salvar su vida”.

Destacó que Jalisco se encuentra en el nivel más bajo de donación altruista con apenas un 5%, por debajo de la media a nivel nacional que es de 8.3%, mientras en Oaxaca una entidad con un desarrollo económico menor, es el líder.

La jefa del Banco de Sangre del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Esperanza Zuno Reyes, refirió que según datos de la Organización Mundial de la Salud se donan en el mundo casi 120 de unidades de sangre, cantidad insuficiente para satisfacer la demanda.

Informó que las personas interesadas en asistir a las Jornadas de Donación de Sangre pueden hacerlo del 11 al 14 de junio a cualquiera de los dos bancos de sangre de los Hospitales Civiles de 7:30 a las 11 del día. A los donadores altruistas se les dará un trato preferente.

Esperanza Zuno indicó que a los donadores altruistas como plus, se les hace un chequeo clínico y de laboratorio. Esto tiene un costo de 5 mil pesos.

Un donadora altruista puede acudir máximo tres veces al año, si es hombre, pueden ser solo cuatro ocasiones, todo depende de sus condiciones físicas.

Esperanza Zuno mencionó, que si se tienen reservas suficientes de sangre siempre se pueden realizar todas las cirugías complejas o cualquier otro procedimiento quirúrgico programado sin ningún retraso, y así el paciente no tiene que esperar a “la reposición o la donación de un familiar que a veces se pudieran ver presionados para realizarla”.

Otro dato que aportó, es que un 54% de las transfusiones en los países de ingresos bajos es en menores de 5 años, mientras que en los países de ingresos altos el 76% es para mayores de 60 años.

Dante Vega Cortés, jefe del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” reportó que en el Hospital Fray Antonio Alcalde hubo 13 mil 962 donadores, de esta cantidad, 13 mil 616 son por reposición familiar, y el resto altruistas.

Mientras que el Civil Nuevo, recabó 3 mil 627 unidades, de las cuales 3 mil 268 fueron por reposición familiar y 359 fueron donaciones altruistas.

En total de ambos hospitales se recabaron 20 mil 786 unidades, de ellas 16 mil 884 fueron por reposición y solo 725 altruistas. De esas unidades, se transfundieron en el hospital Fray Antonio Alcalde a 3 mil 989 personas, y en el Juan I. Menchaca resultaron beneficiadas 9 mil 727. En ambos nosocomios, resultaron beneficiados con donación de sangre un total de 23 mil 716 pacientes.

Reiteró Dante Vega que la media nacional en donación de sangre es 8.3%, Jalisco se encuentra en el 5% y en los Hospitales Civiles se están en 3.9%. Por ello, Dante Vega hace un llamado a la población general, pero en especial a los jóvenes que “son potencialmente donadores, que pueden salvar vidas…y decirles que donar sangre está chido”.

El director del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, Benjamín Becerra Rodríguez explicó que con la donación de una persona se puede ayudar a tres pacientes.

Explicó que los requisitos para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años, con un peso mayor a 50 kilos, no tener fiebre, ni gripa, ni diarrea o haber tenido alguna infección en los últimos 15 días.

Además, no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, no tener antecedentes de vacunación en los postreros 28 días, no haberse realizado ninguna cirugía seis meses atrás, no estar embarazada ni lactando. Tampoco en los últimos seis meses no haber tenido un parto, aborto o cesárea.

Si el donante reúne esos requisitos, debe presentarse en cualquiera de los bancos de sangre de los Hospitales Civiles, con un ayuno mínimo de 4 horas y máximo de 10 horas, y llevar una identificación.

Dijo que la expectativa es elevar la tasa de donantes, pues al tener una de 5% en Jalisco es muy baja, y espera que con esta campaña “podamos sensibilizar y no donar solamente en estas fechas, la donación se puede ser en cualquier día del año”.

