Divide a músicos y locatarios el regreso del “dueño” de la Plaza de los Mariachis

Sillas, mesas, tanques de gas, refrigeradores y otro tipo de mobiliario ya ocupan otra vez espacio en la Plaza de los Mariachis. Luego de que un tribunal colegiado otorgó en enero un amparo definitivo a Gustavo Ruiz Velasco Nuño, el concesionario ya prepara su regreso al lugar.

Desde hace una semana, el Ayuntamiento de Guadalajara hizo entrega del sitio y del mobiliario que había sido retirado durante el operativo que se llevó a cabo el 6 de enero de 2016.

Sin embargo, el retorno del restaurante dividió opiniones entre algunas personas que trabajan en los alrededores. Un locatario, quien pidió el anonimato, consideró que el negocio le quitará mucho espacio a la plaza. “No me parece que regrese. Vean nada más las condiciones de las sillas y de las mesas”, expresó.

Otro trabajador, que también prefirió no dar a conocer su nombre, señaló que quitará visibilidad a los locales. “Se quiere extender hasta acá, casi hasta la esquina y la verdad no me parece bien”.

Por otra parte, los músicos consultados se mostraron indiferentes ante la inminente puesta en marcha del establecimiento.

“Me da igual porque yo casi no vengo, nada más un rato en las mañanas. No lo veo como algo negativo que regrese porque no tengo nada en contra de nadie”, dijo el integrante de un mariachi. “No creo que cambie nada si regresa”, agregó otro.

Ruiz Velasco Nuño indicó que el municipio no les entregó todo el mobiliario que les fue decomisado. Acentuó que aún no tienen fecha de inaugurar de nuevo el sitio, pues espera a que pasen los 10 días que le dio el juez al Ayuntamiento tapatío para que le entreguen todas sus pertenencias.

“Necesito ver todavía lo de los permisos, pero no lo haré hasta no ver qué va a pasar con todo mi equipo”, resaltó al precisar que aún no firman la concesión.