Discriminación por embarazo, la más común en Jalisco

Las embarazadas de Jalisco todavía sufren de exclusión en el ámbito laboral. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en los últimos dos años se han presentado 30 quejas de mujeres que denuncian que fueron despedidas o no fueron contratadas por su condición.

Desde enero del 2016 hasta septiembre del 2017, en la Entidad se registraron 121 quejas por actos de discriminación de las cuales el 24% fueron presentadas por embarazadas, explicó Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred.

"Es un problema que se da de manera consistente aquí en el Estado, de violación a sus derechos laborales por su condición de embarazo", indicó.

"Un argumento que se utiliza es que las mujeres se van a embarazar, como si el hecho de embarazarse provocara que las mujeres fueran menos efectivas en el trabajo. Eso está comprobado que eso no es cierto, las 12 semanas de maternidad realmente son pocas y las cubre el Seguro Social".

En lo que refiere a la disparidad salarial, en Jalisco las mujeres ganan 20% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo cuando la media nacional es del 33 por ciento. Uno de los motivos para que los hombres ganen más es que aún se les considera como los únicos proveedores de sus familias.

"Las familias en el país son muy diversas, ya no hay una mayoría de familias constituidas por papá que trabaja y la mamá que se queda en la casa con los hijos. Muchas de las familias tienen composiciones distintas, pueden ser madre o padre soltero, personas de la diversidad sexual y abuelos con los nietos".

"Además en muchísimas ocasiones no alcanza con un sólo salario y trabajan las dos personas para contribuir al sostén de la familia (...) argumentar que un hombre es el proveedor de una familia y una mujer no es partir de un estereotipo de que las mujeres no tienen obligaciones familiares y económicas. Lo que debería ser es que a igual trabajo igual salario".

Otros de los tipos de discriminación más comunes en el Estado son la exclusión por tener alguna discapacidad con 19 quejas ante el Conapred así como por la preferencia u orientación sexual y la condición de salud con 18 y 17 reclamaciones, respectivamente.

Top 5 de causas de discriminación en Jalisco

Embarazo 30

Discapacidad 19

Orientación sexual 18

Condición de salud 17

Apariencia física 13