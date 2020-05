Diputada de Morena defiende voto “por convicción” en aprobación deuda

Nadie le ofreció dinero o un puesto político por votar a favor de la deuda por seis mil 200 millones de pesos el viernes pasado. La diputada de Morena, Patricia Meza, dijo que tomó esa determinación porque los alcaldes de su partido político se lo pidieron.

“No me han hecho ninguna oferta ni me vendo o ando solicitando pagos. No. Simplemente trabajo y apoyo a mis compañeros”.

La legisladora se quejó porque le retiraron vocalías en las comisiones que integraba y rechazó abandonar al partido. De hecho, dijo que acudirá a tribunales por las represalias que han tomado sus compañeros en su contra desde el viernes.

“Mi decisión derivó en un linchamiento y violencia política hacia mi persona. Particularmente de parte de mis compañeros diputados de mi bancada”, afirmó.