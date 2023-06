Colectivos feministas y organizaciones como Las Paritaristas colocaron este domingo en la vía recreactiva un tendedero de padres deudores alimenticios que incluso ya tienen sentencia definitiva de un juez de lo familiar para cumplir con la pensión y que siguen sin cumplir con la responsabilidad y colocaron fotografías en la Glorieta Minerva y en Arcos Vallarta-

Desde las 9:00 horas se empezaron a reunir en avenida Vallarta y comenzaron a colocar las imágenes de los deudores alimentarios en el emblema de Guadalajara en La Minerva, también en Los Arcos Vallarta y en sus alrededores.

“El día de hoy pusimos el tendedero de deudores alimentarios porque hay que visibilizar en este día del padre, que hay papás que son irresponsables con un derecho de las niñas y los niños que es el derecho de los alimentos, estamos con el objetivo de hacer una conciencia social en vez de los memes de mamá luchona y que también es su día, también busca visibilizar y que se observen a los deudores que ellos son los que están cometiendo un delito, porque muchos tienen sentencia".

"Tenemos a muchos servidores públicos y esto habla de un tendedero que tiene que ser de cero tolerancia que tenemos que tener como sociedad, que se meta presión a las empresas, ayuntamientos, locatarios y que si tienen un trabajador que no paga que se les meta la presión desde ahí”, comentó Nancy Castañeda vocera de Las Paritaristas. La vocera de Las Paritaristas destacó que colocaron en total 82 padres con sentencia de un juez de lo familiar y más de una decena son servidores públicos.

EL INFORMADOR/ C. Zepeda

“Ahora están 82 con sentencia de los cuales tenemos 15 servidores públicos, es muy alarmante está el Comisario de la Policía Metropolitana Aldo Monjardín y tenemos un director de Bomberos de Amacueca (Jonathan Daniel Ortiz) también si están en el primer nivel de gobierno, no es posible que no estén pagando la pensión”, destacó.

Nancy Castañeda explicó que como organización de mujeres buscan la paridad, y que el Congreso del Estado ya resuelva con dos iniciativas que están pendientes de aprobarse como Ley Sabina y Ley Vicaria.

“Las Paritaristas estamos dando el acompañamiento porqué se metieron dos iniciativas en Jalisco que están pendientes, La Ley Sabina lo que busca es frenar que haya menos deudores haciendo un padrón de deudores, no puedan desde sacar licencia de conducir, no puedas avanzar con varios servicios que otorgan dependencias, primero tienen que cumplir con pagar para que los quiten del padrón y posteriormente la Ley Vicaria para que a través de los hijos no violenten a las madres, estamos haciendo llamado al Congreso del Estado antes de que algunos comiencen a pedir licencia por elecciones”, sentenció.

FS