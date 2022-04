Día del Niño: Jóvenes organizan donación de cabello para menores con cáncer

Tras un tijerazo, el cabello largo, con forma de trenza, fue recogido afuera de la preparatoria 9 de la Universidad de Guadalajara (UDG). Decenas de alumnos y vecinos de la zona se reunieron para donar su cabello para los niños con cáncer a través de la organización Canica A.C.

Cristina Lomelí es la organizadora del proyecto llamado “For The Kids”, que cumple su segundo año realizándose.

“Es una plataforma para poder recolectar coletas de cabello para que esto, de la mano con Canica, podamos solventar los gastos médicos y hospitalarios de niños y niñas con cáncer. La finalidad es que, por el Día del Niño y la Niña darles este regalo. Estamos buscando que se sumen, que donen, que participen y poder ayudar”, dijo.

"El cabello nos crece y es una oportunidad para los pequeñitos que están sufriendo. Los invito a que vengan a donar su cabello porque es una enfermedad muy fea y ellos tendrían un apoyo más para solventar sus gastos y sería alegría para ellos".

Sofía, integrante de Identidad Prepa 9, añadió que el cabello tiene dos finales dependiendo su estado: se hacen pelucas con él o se vende para, con el dinero, comprar el medicamento y otros gastos. Aunque es la asociación la que determina su fin.

“El cabello vuelve a crecer”

Yessica Ávalos es vecina de la preparatoria y una de las donatarias que acudieron a la cita afuera de la misma.

“El cabello nos crece y es una oportunidad para los pequeñitos que están sufriendo. Los invito a que vengan a donar su cabello porque es una enfermedad muy fea y ellos tendrían un apoyo más para solventar sus gastos y sería alegría para ellos. El cabello vuelve a crecer”, compartió.

Carlos Iván es estudiante de la preparatoria y tenía el cabello casi a media espalda, por lo que decidió donarlo “por los niños”.

“Lo tenía largo y ya me lo quería cortar. Me llegó esta oportunidad y decidí donarlo en vez de nada más cortarlo. Yo inicié dejándome el cabello largo por ‘nomás’, hasta este tamaño, si hay alguien más que lo hizo, cortenselo con un buen motivo, uno bonito y no simplemente cortarlo o venderlo, sino apoyar a otras causas”, dijo.

La meta es de 100 trenzas

Desde la mañana hasta el corte de las tres de la tarde, ocho cabelleras ya habían sido cortadas, aunque esperan aproximadamente 20 o 25, no solo de estudiantes y vecinos de prepa 9, sino también de la número 13, 5 y 6.

“Esperamos terminar la semana con un total de 100 trenzas. La convocatoria inició hace una semana y media en redes sociales e imprimimos flyers que nos ayudó a repartir la comunidad de cada prepa tanto con alumnos como con la comunidad vecinal”, señaló Cristina.

Sofía expresó que esta iniciativa puede ayudar a los niños a tener más esperanza: “es un proyecto muy lindo con el que podemos apoyar a los niños que están luchando y dando su máximo por el cáncer. Me gustaría que se sumaran al proyecto”.

“Recuerda que el cabello, la esperanza y el amor es algo que crece día a día”, añadió Cristina como la frase de la asociación.

