Miles de feligreses llenaron la explanada y los alrededores del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara. Durante este 12 diciembre, desde temprana hora los fieles salieron al encuentro de “La Morenita” en símbolo de agradecimiento y respeto ante los milagros cumplidos.

Este medio de comunicación acudió a la visita de la Virgen para reconocer la fe de los creyentes y las mandas que se les cumplen, pues además de los cientos de niños y niñas vestidas de San Juan Diego y trajes de la época, eran unos cuantos con los pies descalzos y las rodillas peladas.

Una de ellas fue la ama de casa Cecilia Benitez, quien caminó sin zapatos desde su hogar cercano al Auditorio Benito Juárez para llegar hasta el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. De la mano de su hija de ocho años, explicó que esta manda la cumplió debido a que la Virgen del Tepeyac le dio salud a ella y a los suyos.

“Yo estoy aquí por haberme curado hace poco, porque me puse muy grave, ya no podía respirar y no me daban señales de que yo volviera a estar bien y porque me dio salud también para mi niña que también estuvo malita, (...) yo vengo descalza porque es parte de la manda, así como Dios se lastimó por nosotros, así me toca regresárselo a él”, comentó.

Misma fue la razón que motivó a Miriam Chávez a visitar a “La Morenita”, pues aseguró que la Virgen le cumplió el milagro de mantener sano a su hijo menor José Emilio cuando estaba a punto de ser operado de una hernia en el estómago, se lo pidió a la Virgen y el menor mejoró.

“Cuando nació tenía una hernia y como muchos creyentes mexicanos, yo vine a pedirle a la Virgen, él ya estaba diagnosticado para una operación, ya estaba programado y vine a pedirle con toda la fe de mi corazón que me ayudara porque no quería que lo intervinieran, y en mi última revisión ya me dijeron que estaba bien y le prometí traerlo hasta su cumpleaños número siete”, mencionó.

Así como las madres de familia, Giovani López también se encontró en compañía de su familia dándole las gracias a la Virgen de Guadalupe por regresarle la salud a su hija de un año de nombre Dulce, quién sufrió de una fuerte neumonía que casi le quita la vida durante sus primeros meses.

