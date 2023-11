Mañana es 2 de noviembre, Día de Muertos. Una celebración arraigada en México que invita a las familias a visitar los panteones del país y rendir tributo a los difuntos. Con decoración, música, recuerdos, rezos y en muchos casos, comida, millones de mexicanos asisten a celebrar a los que se adelantaron en el camino, pero ¿Qué tan saludable es consumir alimentos ahí?

De acuerdo a los especialistas, no es recomendable comer en el camposanto porque, además de ser poco higiénico, se podría adquirir una enfermedad gastrointestinal aguda.

Sin contar, desde luego, que se trata de un lugar donde la solemnidad y el respeto son requeridos.

Es decir, los cementerios no son zonas aptas para el consumo de alimentos, mucho menos para prepararlos ahí, debido a que la tierra o el aire portan restos de insectos, heces fecales, bacterias y otros microorganismos que intervienen en la descomposición de los cuerpos que ahí reposan y pueden alcanzar los comestibles, lo que favorecería a desarrollar problemas de salud a quien los ingiere.

Además, los cementerios no tienen propiamente un lugar para garantizar el lavado correcto de manos. Probablemente cuenten con suministro de agua potable, pero no de jabón, lo que incrementa el riesgo que representan las prácticas no higiénicas.

Los especialistas recomiendan en la visita a panteones durante el Día de Muertos:

Evitar comer dentro del panteón

Si se compran alimentos, que sean en establecimientos con medidas higiénicas

Lavarse las manos al salir del panteón

Cuidar a niños y adultos mayores

Hidratarse bien

Protegerse del sol

