Detectan deficiencias en Troncal Artesanos; piden bajar tarifa a siete pesos

En una evaluación realizada a la Troncal Artesanos por parte de grupos ciudadanos, se concluyó que el primero de 18 corredores del nuevo modelo de transporte público no cumple al 100% con la norma técnica, por lo cual demandaron que la tarifa regrese a los siete pesos, hasta en tanto no se subsanen los aspectos pendientes.

"Tendría que regresar a siete pesos. Si los señores responsables de la operación del transporte público dijeron que esta ruta podía subir nueve pesos porque cumplía con todo, nosotros les acabamos de demostrar que no cumple plenamente con las mismas normas técnicas estipuladas en la ley", subrayó Héctor Robledo, integrante del Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público, al dar a conocer los resultados de la evaluación.

Entre las deficiencias detectadas está que las frecuencias de paso de las unidades son irregulares, la espera va de uno y hasta 26 minutos; en el caso de los camiones con rampa tardan dos horas.

En el tema de prepago no se ha generalizado el uso de la tarjeta, únicamente 8% de los pasajeros participantes en la encuesta dijo utilizarla; en tanto que 68% manifestó no entender el funcionamiento de este sistema.

Ante las condiciones del servicio de la troncal, 64% de los usuarios consideraron que la tarifa de nueve pesos no es justa. No obstante, la calificación promedio que le otorgaron fue de 7.96, sobre 10.

Aunque las unidades son más modernas que las del servicio tradicional, no cumplen en su totalidad con las normas técnicas ni con la accesibilidad universal; en este último aspecto se detectó que los parlantes no funcionan, no hay letreros de los derroteros en braille, tampoco disponen con asientos aptos para personas de talla baja.

Los grupos ciudadanos participantes en la evaluación pidieron un cambio a las normas de movilidad, donde se establece que sólo 10% de las unidades sean adaptadas para personas que utilizan silla de ruedas.

En el caso de los conductores se detectó que no todos tienen contrato firmado, y todavía no se les otorgan al 100% las prestaciones de ley. La mayoría trabaja jornadas de más de ocho horas, en algunos casos llegan a 10, de acuerdo a los propios operadores.

Asimismo, se señalan pendientes en la intermodalidad, por lo que la demanda es que se coloquen porta-bicicletas en todas las unidades.

Los grupos que participaron en la encuesta son: Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público, Comparte la Ciudad, Red Universitaria para la Movilidad, Movilidad Revolución Jalisco; GDL en Bici, Caracol Urbano, Laboratorio en Ruta y PAP Movilidad Urbana Sustentable (ITESO).

Para la evaluación se aplicaron 400 encuestas y se realizó trabajo de observación en campo.

Funcionarios estatales fueron invitados a la presentación de los resultados de la evaluación, pero no asistieron, entre ellos los titulares de la Secretaría de Movilidad y del Instituto de Movilidad.

Otros temas pendientes:

Las unidades no cuentan con suspensión neumática, utilizan muelles. Ningún vehículo es de transmisión automática de cinco a seis velocidades como estipula la norma.

Carecen de botón de pánico y botiquín de primeros auxilios.

Para descender del camión no se cuenta con escalón de cortesía.

