Destaca Haces Barba capacidad de Pablo Lemus para construir puentes

El diputado federal por Morena, Pedro Haces Barba, fue una de las figuras políticas a nivel federal quien asistió este viernes al mensaje que emitió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el Museo Cabañas, y quien dijo, es destacable la capacidad de Lemus Navarro para construir diálogo entre distintas fracciones políticas y organismos.

“Jamás voy a donde no me invitan. Hoy estoy aquí con mucho gusto porque Pablo Lemus me ha invitado. Y creo que lo que hace muy bien, Pablo es abrir, tender puentes con todas las fuerzas políticas, sobre todo con nosotros que somos la mayoría en el Poder Legislativo y que, claro, somos el gobierno federal; por eso estoy contento de venirlo a saludar”, dijo el diputado.

Destacó también que Lemus Navarro tiene ya como experiencia el haber gobernado por nueve años dos de los municipios más importantes dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Entonces no es un político improvisado. Lo que le deseo es que tenga mucha suerte y que sepa que con los diputados y las diputadas de Morena hay diálogo abierto y franco, de frente y sin politiquerías baratas”, manifestó Haces Barba.

Afirmó que “la casa del pueblo” es decir, el poder legislativo como Cámara de Diputados siempre ha estado abierta para todas y para todos los mexicanos, así como para todo gobernador o gobernadora que toque las puertas del mismo.

“Siempre se les han abierto esas puertas a quienes quieren lo mejor para su estado, porque si le va bien, al gobernador, le va a ir bien al pueblo de Jalisco”, indicó, por lo cual deben dejarse de lado las filias políticas si se desea que le vaya bien al pueblo jalisciense.

Por último envió una recomendación a Lemus Navarro ahora que asume este nuevo puesto como gobernador: que recuerde no mentir, no robar y no traicionar.

