Desnudan la corrupción del gobierno federal

La asociación política Confío en México presentó esta mañana el libro “El Gran Corruptor” de escritora y periodista Elena Chávez autora de “El Rey del Cash”.

Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México, dio la bienvenida a los asistentes reunidos en la presentación del libro realizada en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Idolina Cosío Gaona, presidenta de la Asociación Nacional Valentín Gómez Farías fue la que presentó el libro. Este libro se llama el "Gran Corruptor" y el lector va a encontrar muchos temas de corrupción.

“Es un libro que pesa en corrupción gubernamental, empezando por el Presidente de la República, su familia y todos los que están en su entorno”, comentó la autora Elena Chávez. El libro es una continuidad del "Rey del Cash" que la autora había publicado anteriormente. “El primer libro fue un testimonio personal y este libro también es testimonial, pero de otras personas y otras víctimas del presidente”, añadió.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Destacó que el libro pesa en corrupción, pero también en sufrimiento de las víctimas que fueron sus testimoniales. “Cuando yo publiqué "el Rey del Cash" más o menos al mes y medio me comenzaron a buscar muchas personas que tenían una historia que contar y cuando veo a todas esas personas que me buscan me entrevisté con ellos y me contaron, pero también tenía que corroborar y sí tengo pruebas de todo lo que viene en el libro”, aseguró.

Agregó que este libro desnuda la corrupción del gobierno federal y de sus más cercanos colaboradores, familiares así como el dirigente de Morena Mario Delgado. La entrevistada reconoció que se fue a España a escribir el libro y cuando regreso a México sufrió amenazas y calumnias por parte del gobierno.

FS