Desfile del Atlas provocará cierres viales en Guadalajara

Cierres viales se registrarán esta tarde en Federalismo Sur y Niños Héroes, en Guadalajara, debido al desfile de festejo del Atlas por su campeanato del Torneo Apertura 2021.

A partir de las 3:00 PM se realizará un cierre vial en avenida Federalismo hacia el sur de la ciudad, entre las avenidas Juárez y Niños Héroes.

El punto de encuentro de donde saldrá el conjunto Rojinegro es en el Parque Revolución también conocido como Parque Rojo, ubicado en Federalismo Sur y avenida Juárez, colonia Americana. El inicio del desfile está previsto para las 3:30 PM.

El recorrido festivo irá por Federalismo, pasará avenida La Paz y posteriormente tomará avenida Niños Héroes hasta llegar a la glorieta de Las y los Desaparecidos.

En las redes sociales de Atlas señalan que el desfile y festejo terminará aproximadamente a las 6:30 PM en la glorieta, donde junto con la afición, jugadores y cuerpo técnico de la Academia levantarán la copa.

Conforme vaya pasando la caravana, las vialidades se irán reabriendo.

¿Vas al desfile del Atlas? Toma en cuenta estas recomendaciones

Atlas recomienda a toda su Fiel no cruzar delante de la caravana, no arrojar objetos a los homenajeados, no tratar de subir a las unidades, llevar hidratación, no obstruir camellones, no subir a puentes peatonales, ni postes, usar cubrebocas en todo momento, cuidar a los menores de edad que te acompañen.

IM