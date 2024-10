Desfile de Día de Muertos en Guadalajara: Conoce la fecha, ruta y costo de inscripción

El Día de Muertos es una celebración única de nuestra rica cultura mexicana, que rinde homenaje a nuestros ancestros y seres queridos que han partido. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, esta tradición ancestral alberga un profundo significado cultural, y es una expresión auténtica de nuestra identidad.

A través de altares, ofrendas y comida típica, se perpetúa la memoria de los antepasados y se honra su legado, convirtiendo esta celebración en una experiencia vibrante y emotiva que trasciende la muerte y enfatiza la vida, la familia y la comunidad.

Como parte de los festejos de este día, en Guadalajara se llevará a cabo el tradicional Desfile de Día de Muertos, una explosión de color, música y cultura. Conoce todos los detalles a continuación.

No te pierdas: Regresa la lluvia a Guadalajara; el pronóstico revela cuándo

Desfile de Día de Muertos 2024

Este evento único, que se llevará a cabo el 2 de noviembre de 2024 a las 16:00 horas, es una oportunidad para conmemorar esta hermosa tradición en compañía de toda la familia.

El colorido desfile se realiza cada año desde el 2017 y está organizado por y para la comunidad, es un evento no gubernamental. Todo lo recaudado se destinará a cubrir los costos de infraestructura necesarios para realizar el

desfile.

¿Qué ruta seguirá el Desfile de Día de Muertos en Guadalajara?

El desfile anual dará comienzo a las 16:00 horas en el Parque de la Penal, avanzando por Javier Mina y Juárez, hasta llegar a Enrique Díaz de León.

¿Cuál es el proceso de inscripción y costo?

Además del público en general, este año podrán participar en el desfile: empresas, negocios locales, asociaciones civiles, escuelas, academias de baile y personas con discapacidad.

Deberás registrarse previamente, pues el cupo es limitado. Registraste aquí.

Posteriormente, tendrás hasta el 12 de octubre para recoger tu pulsera oficial en la oficina de los organizadores, que está ubicada en Pedro Moreno 887.

El costo de inscripción es de 25 pesos por persona a desfilar y podrán participar niños siempre y cuando vayan acompañados de un adulto.

Los interesados que deseen participar deberán caracterizarse en alusión a la festividad mexicana de Día de Muertos y no relacionada a otras temáticas como Halloween. Recuerda que las personas o vehículos que no lo hagan, no podrán transitar.

Para más información sigue todas las redes oficiales del Desfile Día de Muertos GDL 2024:

Sigue leyendo: Aumentan casos de cáncer de mama en Jalisco

FP