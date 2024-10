Aumentan casos de cáncer de mama en Jalisco

Fernando Petersen, Secretario de Salud de Jalisco, aseguró que en la entidad hay 12 muertes a la semana de mujeres mayores de 25 años por cáncer de mama, lo que equivale a una tasa de mortalidad del 25.1 defunciones por cada 100 mil habitantes, cifra mayor a la reportada en 2022 y 2023, de 22.6.

“En Jalisco hay 12 muertes a la semana por cáncer de mama, con una tasa del 25.1 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, ocupando el quinto lugar a nivel nacional. La promoción, la prevención, el tamizaje son fundamentales para hacer frente a este y otros desafíos de la salud pública. En Jalisco todas las instituciones nos sumamos a la iniciativa de la OMS de conmemorar el 19 de octubre como el día internacional contra el cáncer de mama, acciones que se hacen todo el año”, comentó.

Te recomendamos: Mujer que arrastró a perrito en Tlaquepaque queda en libertad

En el marco de Día Mundial del cáncer de mama, así como en octubre, conocido como ‘mes rosa’, se incentivará a la población, sobre todo a mujeres, a fomentar la cultura de la auto exploración, así como se ofrecerán mastografías gratuitas a todas las personas de 40 a 69 años que se acerquen a un centro de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Jalisco. La meta es llegar a 60 mil mastografías en lo que resta del 2024. Además, se impartirán capacitaciones para realizar la auto exploración, así como exploraciones clínicas.

“Hoy nos da mucho gusto que las instituciones del sector salud y también la sociedad civil estén sumando acciones para la detección oportuna del cáncer de mama. Ponemos a la disposición de la población los servicios en estas unidades con el propósito de que todas las mujeres acudan a recibir primero información, después educación, tercero atención, en caso necesario ante la sospecha de cualquier posibilidad de cáncer de mama. Hoy nos sumamos todo el sector”, mencionó.

A nivel nacional, el cáncer de mamá es la principal causa de muerte por tumores entre las mujeres mayores de 25 años, con alrededor de 10 decesos al día. Los factores de riesgo de este padecimiento son: ser mujer, edad avanzada, primera menstruación a edad temprana, edad avanzada en el primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, consumir alcohol y tabaco, entre otros.

“La campaña para la detección temprana del cáncer de mama no debiera restringirse al mes de octubre, debe ser a lo largo de todo el año. La campaña debe ser permanente, estar acudiendo con regularidad con su doctor de confianza o a su centro de salud, donde le compete la atención primaria en salud, para que en caso dado caso que noten el más mínimo signo de alarma, alguna masa, alguna situación irregular que vean que no es normal, o no lo presentaban con anterioridad, acudan de inmediato con el especialista para que haga una revisión exhaustiva […]”, adelantó Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

Por su parte, Gabriela Mena Rodríguez, directora general del Organismo Público Descentralizado (OPD) de Salud de Jalisco, subrayó que en 2023 se registraron 39 víctimas de cáncer de mama menores de 40 años, por lo que recomendó iniciar con la auto exploración desde los 20 años de edad.

Lee también: Comienza rehabilitación del pavimento de Camino Real a Colima

En tanto, Alejandra Morales, directora de la fundación Cruz Rosa Guadalajara, enfocada en brindar apoyo y acompañamiento pacientes que están en tratamiento por cáncer de mama, recordó que la organización atiende a mujeres desde los 18 años, sin embargo, explicó que la paciente más joven que han recibido tenía apenas 15 años. “Hace unos años hicimos como una pequeña excepción, que fue una paciente que iba a ser sus 15 años, pero el caso es que la mamá también había padecido de cáncer, entonces fue que las pudimos atender en conjunto. Fue un caso que nos marcó aquí, muchísimo, como asociación”.

La directora invitó a las mujeres a fomentar la cultura de la auto exploración para que en caso de que se detecte un tumor o forma irregular en las glándulas mamarias, acudan a algún centro de salud para descartar cualquier riesgo y, de confirmarse el cáncer de mama, sea atendido de manera oportuna.

“Tenemos muchísimos casos de pacientes de 20 y tantos años, o de 30 y tantos años que ya traen el padecimiento […]. Es aquí donde entra toda esta importancia de hacer esta conciencia de auto explorarnos día a día, porque de repente una bolita puede aparecer de un día a otro y la verdad es que hace toda la diferencia, y esto sí lo digo en letras mayúsculas, está detección oportuna”, concluyó.

NA