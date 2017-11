Descongelan cuenta pública 2012 del Congreso de Jalisco

La Comisión de Vigilancia en el Congreso dio trámite a un paquete de once cuentas públicas con cargos sin solventar, destaca el caso del informe final del año 2012 del Poder Legislativo, que tiene observaciones por 229 millones de pesos de recursos cuyo gasto no se justificó adecuadamente.

Aunque la Auditoría Superior ratificó en dos ocasiones los cargos, el diputado Hugo Ruíz Esparza, presidente de la Comisión, dejó abierta la posibilidad que se pudiera solicitar un informe técnico, si el pleno lo aprueba. El priista afirmó que los ex funcionarios del Congreso señalados aportaron información para solventar los cargos, pero no fue valorado por la ASEJ.

"Varios de esos documentos sí eran suficientes para solventar estas observaciones, pero desgraciadamente es un tema de criterio técnico y la Auditoría Superior es autónoma en este tipo de resoluciones", expuso el legislador priista.

Entre los responsables del gasto sin justificar no hay ex legisladores, la Auditoría señala al ex secretario general José Manuel Correa Ceseña, el ex director de recursos humanos Carlos Enrique Trejo, Ernesto Díaz de Control Presupuestal y Humberto Navarro de Servicios Generales

En 48 observaciones planteadas por la ASEJ a la cuenta del Congreso se advierten irregularidades en pago de nómina, 43 millones de pesos que no fueron reportados al Instituto de Pensiones, la contratación de servicios de asesoría, publicidad, expedientes incompletos, pago de gasolina y hasta la compra de centenarios.

También se dio trámite al informe de la cuenta 2015 del Poder Legislativo en la que la Auditoría no detectó irregularidades.

Los legisladores avalaron 42 dictámenes sin cargo donde se incluye la revisión al gasto en 2015 del Instituto Electoral, Sistecozome y Servicios y Transportes. El pleno del Poder Legislativo aún debe votar los acuerdos.

Dan Segunda oportunidad

Diputados de la Comisión de Vigilancia acordaron regresar a la Auditoría Superior, para una segunda revisión de 15 informes que presentan gasto sin justificar. Se incluye la cuenta pública de Zapopan 2015 con una observación propuesta por mil 282 millones de pesos, el ayuntamiento habría aportado información adicional para justificar el total de los cargos.

Además, se solicitó segundo análisis a informes de los ayuntamientos de Ahualulco del Mercado del año 2012; de Santa María de los Ángeles, Etzatlán, San Marcos, Tomatlán, Tonaya, Chiquilistlán, Zapotlán del Rey, Magdalena, Teuchitlán, Mezquitic, San Martín de Bolaños; todos del año 2015.

SABER MÁS

Cuentas Públicas del Congreso

Año Cargos Estatus 2009 281'380,243 Con suspensión del TAE 2010 113'967,079 Con suspensión del TAE 2011 403'335,765 Pendiente de opinión técnica 2012 229'000,000 Avalada en Comisión de Vigilancia 2013 44'875,048 Los informes fueron devueltos a la Auditoría para segunda revisión 2014 6'425,787 Los informes fueron devueltos a la Auditoría para segunda revisión 2015 Sin observaciones

GC