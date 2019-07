Desconfianza inhibe denuncias en dos de cada 10 desapariciones

Rebeca tardó más de tres horas en llegar desde el lugar donde vive, en Tlajomulco, a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, en la Calle 14, para denunciar que un familiar suyo desapareció. Allí le dijeron que en ese sitio no se reciben denuncias de ese tipo, por lo que le pidieron que fuera a las oficinas de la calzada Independencia.

“Perdió todo el día y está toda triste y desilusionada porque no le resuelven nada. Nada más vino a decir que su familiar está desaparecido. ¿Tú crees que esa señora vuelve?”, dijo al respecto Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).

De acuerdo con el colectivo, al menos dos de cada 10 personas que se acercan a solicitar apoyo reconocen que no acuden a levantar sus denuncias porque desconfían de las autoridades. En estos casos, la organización les ofrece ayuda alternativa… con sus propios medios.

“En el colectivo han llegado muchas señoras que prefieren no denunciar porque no tienen confianza en la Fiscalía; lo único que quieren es encontrar a sus hijos. Como sea: vivos o muertos”, añadió.

Fundej también ha conocido casos de personas que desisten debido a los trámites, y otros de habitantes del interior del Estado que de plano desconocen a dónde hay que acudir a denunciar que un familiar ha desaparecido.

Antier, el gobernador Enrique Alfaro anunció que, hasta mayo de 2019, se contabilizaban siete mil 504 casos de personas desaparecidas; es decir, 387 más que las reportadas el pasado 25 de marzo, cuando se anunció la Estrategia Integral para la Atención de Víctimas de Desaparición.

Sigue simulación en freno a desapariciones: Fundej

Ángel García Trejo desapareció el 24 de marzo, cuatro días después de que el gobernador Enrique Alfaro anunció la estrategia integral en esta materia.

Es uno de los 387 casos de personas no localizadas que se agregaron del 20 de marzo al 31 de mayo. Ya hay siete mil 504 en toda la Entidad.

Guadalupe Aguilar, presidenta del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), afirmó que esta situación es un ejemplo de que continúa la simulación en el combate a este problema.

“Sigue la simulación de que va a haber, de que vamos a hacer un protocolo, de que vamos a hacer y deshacer, y no lo hacen. Nosotros ya sabemos cuántos y cuántos desaparecen y ellos hasta ahorita están hablando de las cifras”.

“Trejo”, como le decían sus amigos, tocaba para la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guadalajara. La última vez que se supo de él fue ese domingo a las 21:00 horas. Iba a la estación de autobuses de Zapopan, rumbo a Tepic. Sin embargo, no hay registro de que hubiera llegado a este punto ni de la adquisición de un pasaje.

Su madre, Patricia Trejo, se traslada cada siete o 15 días desde Querétaro para pedir información de los avances de la investigación, pero siempre regresa sin respuestas.

“Sé que hay muy pocos investigadores para los miles de casos de desaparición, pero llega un punto tan extremo de desesperación, porque ni con la fiscal se puede hablar, ni con el comandante que lleva el caso de mi hijo, ni con los agentes investigadores, los únicos que me llegan a atender son los del Ministerio Público, pero si la Fiscalía Especializada y el Ministerio Público no se comparten las líneas de investigación, entonces no hay avances. Nos bloquean”, expresó.

Para ella, no basta con que se anuncien más recursos, pues se debe aclarar en qué se gastan.

PARA SABER

Registro Nacional, desactualizado

El 24 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los desaparecidos eran la peor herencia que le habían dejado las administraciones pasadas y dijo que daría “todos los recursos” para atender el problema.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos es que no existe información pública disponible que dé cuenta de la cifra de personas no localizadas a nivel nacional.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no ha sido actualizado desde el 31 de mayo de 2018, a pesar de que su ley y su reglamento establecen que las fiscalías especializadas de las entidades deben compartir información para nutrir la base de datos dentro de los tres meses de haber recibido información sobre la desaparición de alguna persona.

Familiares emiten recomendaciones

El colectivo Por Amor a Ellxs compartió, a través de redes sociales, recomendaciones de prevención y apoyo para las familias que se enfrentan a una desaparición.

Entre ellas destacaron las de autocuidado, redes de seguridad y plan de acción.

Por ejemplo, se resaltó que en caso de sospecha de desaparición hay que guardar la calma, hablar con los que pudieran haber tenido comunicación con la persona no localizada, determinar con certeza las circunstancias en las que se le vio por última vez y no denunciar hasta hacer búsquedas en Locatel, hospitales, centros de detención y el Servicio Médico Forense (Semefo), entre otras medidas.

En el documento, que se puede consultar en la cuenta de Twitter de Por Amor a Ellxs, se acentuó que antes de 72 horas nadie puede negarse a recibir una denuncia.

Se recomendó imprimir cinco copias de una fotografía, información básica sobre datos personales, media filiación, señas particulares, teléfono celular, tarjetas bancarias y autómovil.

Se agregó que se pueden solicitar las primeras diligencias, firmar éstas y el escrito de la denuncia sólo si se está conforme, y tomar nota de todo, incluso el número de averiguación y nombres de funcionarios como policías investigadores.

Por Amor A Ellxs somos un colectivo de familiares de personas desaparecidas en Jalisco que apoya a otras familias que están pasando por la misma situación.

Difundimos estos materiales para emplear medidas de seguridad, saber qué hacer en caso de desaparición y cómo denunciar. pic.twitter.com/WiMbUaYWZv — PorAmorAEllxs (@PorAmorAEllxs) June 26, 2019

LA VOZ DEL EXPERTO

Gobierno federal, sin avances

Jacobo Dayán (analista del Colegio de México)

El miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México indicó que aunque las autoridades federales han anunciado aumento de recursos y esfuerzos para la búsqueda de personas desaparecidas, no se han registrado avances en esta materia.

“La ciudadanía sigue teniendo desconfianza con ir a denunciar. Estamos en el mismo punto que estábamos hace meses o años. Nada más con anuncios triunfalistas por parte del Gobierno federal y en los estados hay un caos”.

Recordó que en la última reunión, hace un par de semanas, entre la Federación y colectivos de víctimas, se repitió el discurso oficial de darle prioridad a los casos y que cuentan con todos los recursos. Sin embargo, dijo que esto no se ve reflejado en la realidad.

“Sigue siendo la prensa la que está reportando y no las fiscalías. Es obligación de la Fiscalía General de la República (FGR) recopilar la información de las fiscalías estatales. No tiene que ser el gobernador de Jalisco ni el de ningún lado el que salga a dar cifras, se tienen que dar cifras nacionales desde la FGR”, remató Dayán.

Sólo 13, con posibilidades para encabezar Comisión

La convocatoria para encabezar la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco cerró el pasado 1 de julio con 21 postulantes.

Sin embargo, el Ejecutivo estatal indicó que sólo 13 reunieron todos los requisitos, como contar con título de abogado, no tener en su contra algún procedimiento o resolución administrativa o judicial, no haber desempeñado cargos de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos dos años (o hacerlo actualmente) o haber trabajado en áreas de seguridad, derechos humanos o procuración de justicia.

La documentación presentada por los aspirantes fue integrada y revisada el martes por el Comité de Selección, conformado por los colectivos Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej). También participó la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno y el Gabinete de Desarrollo Social.

Hoy se llevará a cabo una sesión de entrevistas a los interesados. Después, el Comité aprobará una terna que será remitida al gobernador. El 5 de julio se anunciará al elegido.

El 25 de mayo, Francisco Javier Ávila renunció a la Comisión de Búsqueda. Le faltaban 11 días para cumplir un año en el cargo.