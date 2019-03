Descartan que reformas al Ipejal estén congeladas

La iniciativa de reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) para poner más filtros a la inversión de recursos del fondo de ahorros, sigue su proceso y no se ha archivado, aseveró el diputado Héctor Pizano Ramos, autor de la propuesta.

Rechazó que, por instrucción del presidente de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro, el tema se haya mandado a la congeladora.

Pizano Ramos explicó que el director de pensiones, Iván Argüelles, le informó sobre las medidas tomadas por las inversiones de riesgo que afectaron el patrimonio de los trabajadores. El legislador dijo que espera se pueda dar una reunión en lo particular para conocer detalles de la situación, recordó que en la pasada administración el ex director Fidel Armando Ramírez rechazó realizar un informe particular sobre el asunto.

"Lo que hemos visto es que han actuado y han avanzado, además de la manifestación expresa del Gobierno del Estado que no dejarán impune este tema. De parte del Legislativo estamos esperando, hace unos días platiqué con el titular de Ipejal de la oportunidad de tener una reunión de trabajo donde ya con toda la información, las denuncias presentadas y todo el balance financiero nos pueda decir cuál es la realidad del Instituto", comentó.

Pizano Ramos presentó una iniciativa para que el Consejo Directivo del Ipejal publique periódicamente la situación financiera de las inversiones del Instituto. Sugiere la conformación de un Comité de Inversiones, con al menos dos integrantes independientes, que analice y recomiende proyectos de inversión.

Otra propuesta que está pendiente es la del perredista Enrique Velázquez González, aliado de MC, presentó una iniciativa que plantea ampliar, de tres a diez años, el plazo para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión y reducir el tope de 35 a 30 veces el salario mínimo.

OA