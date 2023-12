Desarrolló juego de mesa para invidentes

¿Quién dice que los niños y adultos invidentes no pueden divertirse con los juegos de mesa?

Hernán Garabito desarrolló un juego de mesa para personas con discapacidad que se expuso ayer en Expo Guadalajara. En el marco de la convocatoria del programa Incubarte Industrias Creativas en su edición juegos de mesa se presentó el Juego Mágico.

El Juego Mágico, como le nombró Hernán Garabito, contiene una tarjeta con números que se pueden tocar para que las personas invidentes puedan sentir los números. “Yo me quedé sin vista y no había juegos de mesa, entonces se me vino la idea y ahora es una realidad”, explicó en entrevista.

El juego ya ha sido probado con diferentes personas que avalan lo entretenido del juego. En el mercado ya existen diferentes juegos con modalidad braille para que niños y adultos ciegos puedan ser parte de la diversión.

Por ejemplo el juego UNO de cartas permite a los invidentes poder jugarlo. Las cartas cuentan con braille en las esquinas de cada una de ellas para identificar tanto el número y la acción a realizar, además las personas pueden descargar las instrucciones y habilitarlas mediante Asistente de Google y Alexa de Amazon.

Además existe el Poker Braille, Monopoly Braille, entre otros. El principal objetivo de estos juegos es crear un impacto en los invidentes con la llegada del braille en este tipo de juegos y que tengan la experiencia que todos tienen al jugar.

FS