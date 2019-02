Desarrollan plataforma para evaluar cambio climático en municipios de Jalisco

Este martes se anunció la creación de la plataforma de Internet Cambio Climático Cómo Vamos, mediante la cual se darán las acciones de los 125 municipios de Jalisco contra este problema global, así como sus planes, políticas públicas y las acciones que tomarán.

“Es buen momento para comenzar la suma de esfuerzos traducidos en intercambio de información para conocer cómo el estado y sus 125 municipios se preparan para el futuro cada vez más próximo y después las medidas objetivas a las que este conocimiento lleve para protección y beneficio de la gente”, expuso Augusto Chacón Benavides, director de Jalisco Cómo Vamos.

La plataforma es diseñada por este organismo junto con el Centro de Investigación y Proyectos en Ambiente y Desarrollo (CIPAD) y fue inspirada en la investigación Evaluación de las Políticas Climáticas Municipales en México, del Centro de Economía y Política del Cambio Climático de Leeds, en Inglaterra.

Durante el año anterior, las organizaciones recopilaron información de los planes de desarrollo municipales de 2015 y 2018 para encontrar las acciones relacionadas con el cambio climático.

Con la información de los 125 municipios se obtuvo una línea base con la que se monitorearán desde ahora 15 indicadores en cada uno de sus proyectos.

Entre los indicadores se encuentran la inclusión de acciones contra el cambio climático en sus planes municipales de desarrollo, objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, adopción de metas del Acuerdo de París y objetivos de mitigación y adaptación al cambio, entre otros.

Cada año se presentará un informe y se actualizará a plataforma con la información recabada de los 125 municipios.

La página de Internet constará además de cursos en línea para los municipios. “La idea no es evaluar a las administraciones municipales, o no tanto, sino apoyarlas para que el futuro no las sorprenda desprevenidas”, explicó Chacón.

Arturo Balderas, director de CIPAD, instó a dar continuidad a los esfuerzos en el estado tendientes a reducir las emisiones de gases 50% para el año 2050.

“Nuestro objetivo es compartir esta información de lo que ya se ha hecho (...) y compartir herramientas que puedan apoyar a los tomadores de decisiones de otros grupos de la sociedad para seguir avanzando”.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graff, admitió que el cambio climático es el problema más grande que enfrenta la humanidad.

“Lo que se ha visto es que no es suficiente lo que se estableció por los países para lograr esta meta, necesitamos hacer más, y los gobiernos nacionales no pueden hacerlo solo, se necesitan del compromiso de los estados y sobre todo la capacidad de los municipios”.

