Integrantes del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza se manifestaron la mañana de este miércoles con el reclamo de que no “hay nada que celebrar” para ellos en el marco de los festejos por el aniversario 482 de la fundación definitiva de Guadalajara.

El colectivo partió desde la glorieta de las y los desaparecidos con alrededor de 200 personas con el objetivo de llegar hacia Palacio de Gobierno en el centro de Guadalajara para reclamar por sus familiares desaparecidos.

Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, insistió en que no hay nada que celebrar y acusó la falta de apoyos de parte de las autoridades.

“No tenemos nada que celebrar, incluso, he comentado que no es que las familias queramos boicotear, dañar la imagen de la ciudad, pero sí nos afecta demasiado que se hagan estos gastos millonarios y por otro lado, para apoyar al pueblo y las familias, no tengamos los apoyos y los condiciones y se hagan en condición de préstamo”.

Si bien reconoció que hay avances como la mejora en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, vehículos adecuados y la construcción del Centro de Identificación Humana, están pendientes la falta de personal o malos tratos de personal del Ministerio Público.

Incluso, Flores reclamó los retrasos en el Congreso de Jalisco para atender sus peticiones de modificar leyes en favor de víctimas.

“Incluso, en el Congreso del Estado hay temas con los diputados que están varados desde hace años, desde hace meses, por ejemplo, el mismo tema de la Fiscalía (Especial en la materia)”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Jalisco hay casi 15 mil personas en esta condición.

