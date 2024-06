Pablo Lemus festejó en La Minerva que será el próximo gobernador de Jalisco.

La titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado, Paula Ramírez Höhne, dio a conocer que el conteo rápido que respaldó un comité compuesto por 11 especialistas determinó que el emecista obtuvo entre 42.5% y 45.1% de los votos, mientras que Claudia Delgadillo, candidata de Morena y aliados, se llevó de 36.4% a 39.4% de las preferencias.

Durante la reunión con sus simpatizantes, Lemus dijo que en la jornada hubo “una amplia participación ciudadana que vimos reflejada en las urnas. Vimos a millones de jóvenes que antes decían que no les interesaba la participación política, y que hoy dieron una muestra democrática para Jalisco”.

Pese a que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) llevaba hasta el cierre de esta edición menos del 20% de avance, Lemus aseguró que la ventaja de MC también se dio en Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco.

Del otro lado de la glorieta se colocó un escenario en el que se preveía que Delgadillo recibiera a sus seguidores, pero no hubo festejo. “Aquí somos luz, triunfo y alegría, allá es oscuridad y abandono”, dijo Lemus.

Laura Haro, representante de la alianza del PRI, PAN y PRD, que quedó en tercer lugar, aceptó la “tendencia clara” hacia la victoria de Lemus que refrendaron los resultados preliminares.

Ante lo que llamó inconsistencias del IEPC, Delgadillo anunció que hoy dará una conferencia de prensa a las 09:00 horas.

Entre los proyectos más importantes de Lemus para el Estado está la construcción de más hospitales, la Línea 5 del Tren Ligero, la conclusión de la 4 y la extensión de las tres existentes, así como la renovación y el mejoramiento de la red de agua potable.

El candidato de Movimiento Ciudadano estuvo en La Minerva junto con varios aspirantes de su partido a diferentes cargos. EFE/F. Guasco

Lemus celebra “amplia ventaja”

Apenas habían cerrado las casillas y Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Jalisco, ya había salido a agradecer a los ciudadanos por la “amplia ventaja” de lo que dijo, era para él el gane, según las encuestas de salida que aseguró, se habían analizado en el partido.

Así se dio paso a que las personas comenzaran a darse cita en la glorieta de La Minerva, donde un escenario con luces naranjas les daban la bienvenida al festejo.

A un costado se hallaba también el escenario donde se esperaba, según lo había dado a conocer en sus redes sociales, Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia en Jalisco”, también para celebrar el triunfo que ella misma había anticipado.

Sin embargo, pasaron las horas y la morenista nunca llegó. Aseguró que debía esperarse al resultado oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para poder confirmar quién tenía el gane.

“Con luz, con alegría, volteen para allá, hay un escenario apagado y en proceso de desmontaje. Morena ha aceptado su derrota en el estado de Jalisco. Aquí somos luz, triunfo y alegría, allá es oscuridad y abandono. Gracias a todo Jalisco por brindarnos su confianza, haremos un gran Gobierno para los jaliscienses”, dijo Lemus Navarro aprovechando que se había comenzado a desarmar el templete de su oponente mientras él celebraba junto con su equipo de fórmula.

En su festejo adelantado, Lemus Navarro celebró que los conteos preliminares aseguren una participación democrática de más del 65% del electorado, principalmente de los jóvenes.

Claudia Delgadillo se declara ganadora de la gubernatura

La abanderada morenista festejó los triunfos en las diputaciones locales. ESPECIAL

Claudia Delgadillo, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, se declaró triunfadora de la elección para la gubernatura y agradeció el triunfo alcanzado por Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos en 12 de 20 distritos locales. “Hoy escribimos una nueva página de nuestra historia”, se pronunció.

Aunque se declaró ganadora de la elección, el conteo rápido del IEPC la pone en segundo lugar, con un límite superior de 39.4% y uno inferior de 36.4%, por debajo de Pablo Lemus (42.5%-45.1%).

Hoy dará conferencia de prensa.

Laura Haro agradece apoyo de sus simpatizantes

La diputada federal con licencia admitió el triunfo de Pablo Lemus. EL INFORMADOR/H. Figueroa

La candidata a la gubernatura por la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco”, Laura Haro, agradeció a las personas que votaron por ella y creyeron en la unión de las tres fuerzas políticas que encabeza (PRI-PAN-PRD).

“Estamos de pie y listos para trabajar por mejorar las condiciones de vida en los territorios que vamos a gobernar”, aseguró Antonio Padilla, presidente del PRI Jalisco.

Por su parte, el presidente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín agradeció a la militancia del partido en todo el Estado por salir a votar y apoyar el trabajo de la coalición, mismo caso que Natalia Juárez, presidenta del PRD.

LA VOZ DEL EXPERTO

La ciudadanía reflejó con su voto la evaluación al Gobierno estatal

José Elvira de la Torre, académico de la UdeG

Si bien las propuestas de los candidatos en gran medida inciden en la decisión de los votantes, también los resultados dados por los Gobiernos que concluyen intervienen en la decisión de los ciudadanos, tanto en lo local como en lo federal, a la hora de votar.

“Evidentemente, una de las principales razones que tiene el electorado para sufragar o no por una opción política es justamente la evaluación que se hace de desempeño gubernamental. En ese sentido, mucho de las decisiones, de las preferencias que van estableciendo los electores, se estructuran justo a partir de esa evaluación de si el Gobierno generó suficientes bienes públicos para satisfacer las necesidades de ese grupo de personas o no, si los resultados tuvieron algún efecto importante en sus vidas o no, si los proyectos y programas públicos les significan algo para mejorar su posición o no. Esa es básicamente una línea fundamental para pensar el comportamiento electoral”, explicó José Elvira de la Torre, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Es a partir de ello y con base en las tendencias que adelantan el triunfo en lo estatal para Movimiento Ciudadano, que la ciudadanía podría haber demostrado la confianza que tiene en el partido para apostar a la continuidad de los buenos proyectos.

Consideró, en lo personal, que, entre los puntos favorables del actual Gobierno y que podrían haber motivado a los ciudadanos a apostar por MC, se encuentran la estrategia en favor de la educación pública, la atracción de inversión extranjera de la mano del crecimiento económico, la generación de empleos y el avance de proyectos en materia de movilidad, como lo fue el Peribús y la propuesta de ampliación de otros BTR y del Tren Ligero.

Ante esto, dijo, la persona que continúe con la gubernatura deberá comprometerse para garantizar que esta materia avance en favor de la ciudadanía dando continuidad a dichos proyectos.

Por el contrario, y si bien todos los gobiernos tienen claroscuros, entre los faltantes de esta administración estatal que está por concluir se encuentran la seguridad y la calidad del agua potable que se suministra a los ciudadanos, en los cuales también deberá entrar de lleno como tarea primordial la próxima administración.