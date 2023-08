Con todo y la lluvia, cientos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron este miércoles en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Al grito de “¡De norte a sur!, ¡De este a oeste!, ¡Seguiremos en la lucha cueste lo que cueste!”, “¡Ese apoyo sí se ve!”, entre otros, realizaron una protesta desde la Glorieta de las y los desaparecidos hacia Palacio de Gobierno para exigir la localización de sus familiares.

Entre ellas, está María de los Ángeles Carrillo, de las Madres Buscadoras de Jalisco, quien busca desde julio de 2020 a su hijo Brayan Eduardo Medina y Daniel Rodríguez Sandoval, desaparecidos en el municipio de Teocaltiche. Acusó que las autoridades no implementan operativos para buscar a su hijo debido a la situación de inseguridad en la zona de los Altos de Jalisco pese a que les han advertido del uso de las ladrilleras para incinerar cuerpos en aquel municipio.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

“No nos quieren llevar a operativos allá por cómo están los Altos Norte (...) que porque está muy caliente la zona y nos dicen. Eso de las ladrilleras que están sacando ahorita, nosotros desde hace 3 años se los dijimos, está en nuestra carpeta”. Gabriela Valdivia sigue buscando a su esposo, José Luis Guzmán, desde el 25 de marzo cuando fue privado de la libertad por hombres armados mientras acudía a la casa de su jefe de trabajo y señala que prácticamente no hay avances en la investigación.

“Recuperaron la moto que se roban del domicilio, detienen a la persona, pero esa persona no aporta nada, que no quiso porque él dice que obtuvo la moto por una transacción en Facebook”. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, consideró que en Jalisco todas las personas desaparecidas son víctimas de desaparición forzada al acusar relación de las autoridades en los distintos casos.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

“No existe la desaparición entre particulares porque es virtualmente imposible que desaparezcan a una persona sin la complacencia del gobierno”. Anna Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), insistió en que las autoridades están rebasadas y señaló que las policías o agentes del Estado se ven involucradas en desapariciones forzadas cuando participan en ellas o son cómplices de los actos.

“La responsabilidad de forma indirecta de las autoridades en la comisión de desapariciones forzadas cuando las autoridades permiten, autorizan o tienen conocimiento de los hechos para prevenirlos y posteriormente, para su esclarecimiento. Al no investigar, no esclarecer lo que está sucediendo y al no desmantelar los campos criminales que permiten la desaparición de personas y encontrar a los responsables”.

Al finalizar la protesta en Palacio de Gobierno, familiares de personas desaparecidas exigieron atención a sus peticiones por parte de la autoridad estatal.

FS