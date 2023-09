Protección Civil de Jalisco resaltó que continúa la búsqueda de dos personas que se reportaron como desaparecidas luego de que el lunes pasado se desbordó el arroyo El Cangrejo, ubicado en el municipio de Autlán, lo que provocó la muerte de ocho personas: seis hombres y dos mujeres.

Hasta la tarde de ayer, más de 210 servidores públicos de los tres niveles de Gobierno laboraban en la atención de los habitantes afectados en esa localidad.

“Los trabajos se enfocan en brindar los insumos básicos a personas damnificadas y en la localización de las personas desaparecidas”, indicaron las autoridades.

El lunes se informó sobre 54 casas afectadas, de las cuales cinco tienen daños totales.

En los alrededores de varias viviendas han trabajado con maquinaria pesada. AFP

En Autlán no se repitió lo ocurrido en San Gabriel

Luego del desbordamiento ocurrido en el arroyo conocido como El Jalocote, en el municipio de Autlán de Navarro, el gobernador de Jalisco descartó que hubiera sucedido a partir de hechos similares a los vividos en San Gabriel en junio de 2019.

Según se determinó entonces, aquella tragedia ocurrió debido a la deforestación ocurrida a partir de la cosecha desmedida de aguacate, sin embargo, aseveró que en esta ocasión se dio “por una lluvia atípica”.

“No es una zona de alta productividad, por ejemplo, en el caso de aguacate. Esa zona de Autlán y El Grullo es una zona cañera, no vería yo esa circunstancia. Vamos a revisar el tema, pero lo que tenemos es una precipitación extraordinaria. No hubo como en el caso de San Gabriel un bloqueo en los puentes, cuando si recuerdan en San Gabriel se bloquearon por la bajada de troncos y ramas, en este caso no fue así, fue la cantidad de agua lo que se llevó las casas”, señaló el Mandatario.

Añadió que las víctimas mortales tras desbordamiento vivían a la orilla del cauce del río, una zona federal, desde hace varios años, ante lo cual la Comisión Nacional del Agua debe analizar si existen situaciones similares en otros sitios para evitar que pueda ocurrir una tragedia de esta o peor magnitud.

El gobernador aseveró que en Jalisco todavía hay recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales, por ello se estará apoyando a las familias con lo que puedan requerir, para lo cual se está trabajando ya con el ayuntamiento de Autlán de Navarro.

Ayer a mediodía el número de víctimas mortales se colocó en siete luego de hacer una rectificación de los datos forenses. Sin embargo, se confirmó la octava víctima mortal cerca de las 17:00 horas. Autoridades que laboran en la zona de desbordamiento del arroyo conocido como “El Jalocote”, localizaron otro cuerpo más de los tres que aún quedaban pendientes por localizar

El cadáver, dijo la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCBJ), fue localizado en las inmediaciones del puente “El Cangrejo”, en cabecera municipal, entre ramas y palizada.

Se trata de un hombre con quien suman; ahora sí y luego de la rectificación de las víctimas, ocho personas fallecidas derivadas del desbordamiento.

En total son seis hombres y dos mujeres las víctimas mortales por este hecho, quienes se suman a los decesos de este temporal, contabilizando en total 16 víctimas.

Protección Civil informó que todavía quedan dos personas pendientes por localizar, por lo que los trabajos continúan en coordinación con autoridades municipales y federales para poder dar certeza a los familiares de estas personas.

Al corte de las 18:00 horas sumaban ya más de 210 servidores públicos laborando en la atención a los habitantes afectados por la creciente del arroyo, añadió la Unidad Estatal.

“Los trabajos realizados por dependencias de los tres niveles de Gobierno se enfocan principalmente en brindar los insumos básicos a personas damnificadas, por parte del DIF Jalisco y DIF municipal, en tanto oficiales de la UEPCBJ en coordinación con SEDENA y Protección Civil de Autlán trabajan en la localización de las personas desaparecidas”, concluyó el organismo.

Miembros de la Guardia Nacional y el Ejército han removido toneladas de restos. AFP

Hay cinco viviendas con daños estructurales

De acuerdo con Protección Civil, se tienen registradas, de manera preliminar, cinco viviendas con daño estructural, además de 10 viviendas con daño en el menaje. Así mismo, se registran afectaciones parciales en tres puentes, además de una escuela secundaria, la cual presentaba depósito de sedimentos en los patios.

“Cabe señalar que elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, realizan labores de evaluación de daños, por lo que dicha cifra es preliminar y sufrirá modificaciones una vez que concluyan estos trabajos”, indicó la dependencia estatal a través de un comunicado.

Por su parte, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) a través del DIF Jalisco y la Dirección de Ayuda Humanitaria, envió al municipio de Autlán de Navarro los insumos asistenciales para atender la necesidad inicial de las familias afectadas.

Según el comunicado se enviaron 101 catres, nueve kits de limpieza de casa, 170 cobijas, 180 colchonetas y 100 despensas. Además, continúa en operación el albergue instalado por parte de la autoridad estatal en el que al momento se prestó la atención a 13 personas integrantes de cuatro familias.

“Dichas labores continuarán de manera permanente, y se estará informando a la sociedad jalisciense conforme avancen los trabajos. Se invita a la población a reportar cualquier situación al 911, además de estar atentas a la información oficial que vaya surgiendo, así como atender las indicaciones de la autoridad”, finalizó la UEPCBJ.

Los tres niveles de Gobierno trabajan en la zona afectada. ESPECIAL/ PC Jalisco

CT