“Desaparecen” las urgencias en clínica 180 para atención al COVID-19

María Isabel López Ramírez tiene 10 años como enfermera y ahora trabaja en el Hospital General Regional 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlajomulco, donde se atiende a pacientes con COVID-19.

Ella se encuentra en el área de Urgencias, y asegura que desde que comenzó la atención a pacientes de coronavirus en ese núcleo médico la carga de trabajo en dicho sector bajó. “Ahora sí van por verdaderas urgencias”. Afirma que aumentó el miedo de contraer la enfermedad.

Ella no es la excepción. Por la naturaleza de su trabajo, y pese a que tiene mayor protección en cuanto al equipo que se le proporciona y a protocolos especiales, ha estado en contacto con un paciente de coronavirus.

María Isabel López Ramírez, enfermera de la clínica 180. ESPECIAL

Esto provocó que, además de restringir los besos y abrazos con su familia, también se aislara en una parte de su casa.

“La contingencia nos afecta emocionalmente y, aunque como personal de salud tratamos de hacer la vida lo más normal posible, no podemos poner en riesgo a nuestra familia”.

Por lo mismo, este será un Día de las Madres distinto para ella. Hoy no habrá comida, festejo o regalos para su mamá. “Nos duele a todos no pasar el 10 de mayo con ellas, pero prefiero no exponerla a riesgo de muerte y tener más años de convivencia, a que por un rato de abrazos pueda contraer la enfermedad y no pasar más días con nosotros”.