Denuncia Regidora de Morena en Guadalajara gastos ostentosos de la administración municipal

La Regidora Mariana Fernández Ramírez denunció que para el Gobierno de Guadalajara, los gastos ostentosos y de lucimiento son más importantes que destinar recursos a las unidades médicas para atención de las y los ciudadanos, ya que a pesar de contar con un presupuesto de 550 millones de pesos para este año, al inicio de año no se cuenta con insumos y medicamentos que brinden un servicio de salud eficiente, denunció.

Recordó que el Grupo Edilicio de Morena ha denunciado reiteradamente los abusos del Gobierno Municipal de Guadalajara, como el caso de los parquímetros, la corrupción de las compras a sobreprecio y la precariedad de los servicios públicos.

“Ellos oyen, callan y siguen su camino disfrutando del manto de impunidad como si la ciudad fuera su monopolio”, sentenció.

Para el presente ejercicio fiscal, informó que el Ayuntamiento de Guadalajara presupuestó casi 550 millones de pesos para Servicios Médicos, y al menos, debería haber 23 millones para medicinas, sin embargo, la Cruz Verde no tiene ambulancias disponibles ni los insumos más indispensables para atender una emergencia.

Servidores públicos de esta área han presentado las quejas y sienten la impotencia de no poder cumplir con su misión de salvar vidas, puntualizó la Regidora Fernández Ramírez, quien señaló desde el pasado 5 de febrero se reportó que la atención pre hospitalaria está detenida porque al parecer no hay gasolina en las ambulancias y sólo se cuenta con dos unidades para toda la ciudad, a pesar de que, por norma, deberían funcionar por lo menos 11 ambulancias, dos unidades por cada Cruz Verde y una para la clínica ubicada cerca del templo de la Luz del Mundo.

El problema se acentúa porque tampoco hay insumos como algodones y alcohol para poner inyecciones, las personas fracturadas no pueden ser operadas porque no hay anestesia o los accidentes graves no pueden ser atendidos por falta de ambulancias, poniendo en peligro la vida la gente, mientras el derroche sigue su curso en el gobierno tapatío, señaló la Regidora de Morena.

En contraste de esta falta de atención a servicios médicos, informó que el Gobierno de Guadalajara destinará los siguientes gastos durante el presente año:

200 mil pesos para banquetes en el Centro Histórico;

140 mil pesos para alimentos en la cocina municipal al servicio de Relaciones Públicas;

430 mil pesos para el personal operativo de la Presidencia;

495 mil pesos de viáticos para el Presidente;

300 mil pesos para comprar flores;

Un millón 300 mil pesos para comprar regalos;

635 mil pesos para viáticos en el extranjero de diversos funcionarios;

215 mil pesos para comprar picones;

Tres millones de pesos para eventos en la Concha Acústica;

Dos millones de pesos para decoración navideña;

Dos millones y medio de pesos para la campaña de Checo Pérez;

12 millones de pesos para GDLuz;

Un millón 350 mil pesos para el Día del Tejuino;

325 mil pesos para la celebración del Día de Reyes y,

Un millón 800 mil pesos para el Día de la Torta Ahogada.

Por otra parte, lamentó que la Contraloría Ciudadana no haya dado trámite a las denuncias anteriormente expuestas por las y los Regidores de Morena en el tema de medicamentos caducos, a pesar de haber presentado las pruebas por esta grave irregularidad. “Es inaceptable un gobierno rico con un pueblo pobre”, concluyó la Regidora Fernández Ramírez.

