"Decoran" Árbol de Navidad y Nacimiento del Centro con fotos de desaparecidos

Las personas que visitan o pasan por el Centro de Guadalajara no solo se detienen a ver el Nacimiento gigante o el Árbol de Navidad, sino las caras de los desaparecidos colgadas en el lugar.

“Son muchos que quién sabe dónde están”, se escucha decir a los paseantes.

En el lugar, las fotos impresas forman parte de la decoración de Navidad en el Centro Histórico de un Estado donde, a la fecha se cuentan 15 mil 158 víctimas de desaparición, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

“Es triste y que bueno que lo pongan porque yo también tengo un sobrino desaparecido desde hace casi dos meses, no me imagino la angustia de las madres o familiares directos. Está bien pero a la vez es muy triste por las fechas y más por todo lo que encuentran”, compartió Juana, quien pasó por el lugar con su hija y se detuvo a observar las fotos.

El hijo de Martha también fue víctima de desaparición. Lo encontró muerto. Por eso a ella le parece bien que cualquier lugar lo usen para dar a conocer a los desaparecidos y que tal vez eso pueda ayudar a encontrarlos.

“Fue un mes de angustia y esto me remueve todo. No vives, no duermes por estar pensando dónde está. Cualquier lugar es bueno para hacer esto”, expresó.

Uno de los objetivos de la acción del colectivo Huellas de Amor, es llamar la atención del gobernador, quien dicen hasta las ha bloqueado de redes sociales. Pero también difundir a sus familiares incluso en las fotos que se toman los visitantes y que pueden publicar en internet, señaló Judith Ramos, presidenta del colectivo.

“No reconozco a ninguno de los que he visto, pero ojalá que la gente que los vea por ahí pueda reportarlos. Lamentablemente así está el mundo. En mi colonia (la Indígena) desaparecieron tres muchachas jóvenes, vecinas, y un joven. Ojalá todos estén bien y regresen con bien a su casa y los que ya fallecieron, que encuentren sus cuerpos para darles cristiana sepultura”, dijo Josefina, quien acudió de compras al centro y se detuvo a ver las caras de las víctimas.

Judith afirmó que hace más de 10 meses giraron oficios al gobernador sobre diferentes cuestiones y anomalías en el tema de desaparecidos, pero han sido ignoradas “lo que nos hace saber que no le interesa el tema”.

Destacó que en el colectivo son más de 200 integrantes y cada uno tiene diferentes temas y anomalías en la búsqueda de sus familiares. Para tratar de llamar la atención del gobernador, decidieron instalar las fotos de las víctimas en el primer cuadro de la ciudad: “En esta temporada de navidad sería el mejor regalo, es un símbolo de una cartita a Dios para que los regresen”.

Otra de las peticiones es que haya más personal y mejor servicio en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). En su caso, su hermano David estuvo desaparecido y lo encontraron, después de que ellos mismos hicieron labor de búsqueda, en el lugar, pues el personal no le llamó o avisó.

Desde el lunes a partir de las cinco de la tarde, el colectivo se reúne en la Plaza Liberación para pegar las fotos.

“Esta es la forma en que uno se da cuenta que de veras existe quien hace falta. Yo también lo haría, en su situación, por desesperación o porque el tiempo pasa y no se sabe nada de ellos. Yo haría lo mismo: poner sus fotos en un lugar público donde hubiera la posibilidad de que alguien los reconozca”, señaló Francisco Ramos, quien iba a trabajar.

Gabriel Bustos, su compañero, añadió que “todos necesitamos apoyo, en lugar de vernos con odio, necesitamos apoyarnos. A nadie nos gustaría que sucedieran estas cosas y es triste, pero ellos (delincuentes) se los deberían entregar como sea a sus familiares ¿para que los desaparecen?”.

