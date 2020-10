Declaran culpable a Joao Maleck por homicidio culposo grave

Tras tres días de juicio oral, el futbolista Joao Maleck fue declarado culpable de homicidio culposo grave por la muerte de la pareja de recién casados Alejandro Castro y María Fernanda, el 23 de junio del año pasado en Tepeyac y Playa de Hornos.

Los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, los jueces José Luis Álvarez Pulido, Felipe de Jesús Rivera Gallegos y María Eréndira Mercado Alcántara, fijaron una audiencia más para el siguiente viernes para determinar la pena que alcanzará y lo que deberá pagar para resarcir los daños, aunque la defensa de Maleck advirtió desde el año pasado que sólo contaba con tres millones de pesos del seguro del auto en el que viajaba.

Maleck fue vinculado a proceso el 28 de junio de 2019 por homicidio culposo sin agravantes, pues no se demostró exceso de velocidad ni la alcoholemia, ya que en la zona no había señalamientos del límite de velocidad y el examen que le aplicaron para detectar alcohol no fue en la sangre sino en la orina.

Sin embargo, este jueves el Ministerio Público y los abogados de las víctimas presentaron peritajes independientes de retrospectiva de la alcoholemia y especialistas para demostrar que sí existían los agravantes, lo cual fue tomado en cuenta por los jueces.

Con los agravantes, el futbolista podría pasar hasta diez años de prisión, resolución que satisfizo a los familiares de las víctimas.

