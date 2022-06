Debaten en el Congreso estatal sobre financiamiento de L4

Previo a la votación de la iniciativa sobre el esquema financiero para realizar la Línea 4 (L4) del tren eléctrico, las fracciones parlamentarias fijaron posturas a favor y en contra de la propuesta.

La coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, afirmó que no presentaron el proyecto ejecutivo, ni el análisis comparativo costo beneficio de la propuesta. Insistió en que contratar un crédito bancario sería menos costoso que la asociación pública-privada.

La presidenta de la Comisión de Movilidad, Mónica Magaña Mendoza, sostuvo que la construcción de la L4 abonará al respeto de los derechos de miles de personas que viven en la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

En su turno, el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, precisó que la oposición de su partido no es al proyecto de movilidad, si no a que no se hayan analizado las alternativas para el financiamiento de la obra.

La emecista Claudia Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, insistió en que el expediente del proyecto cumplió con todos los requisitos que marca la ley; destacó que su costo será menos que la Línea 3.

Por la fracción priista la diputada, Verónica Flores Pérez, advirtió que faltó información sobre el proyecto, aunque en la comparecencia de funcionarios estatales aclararon algunas dudas. Pese a los cuestionamientos dijo que el PRI busca sumar y estará vigilante del proyecto.

Claudia Murguía Torres, presidenta de la bancada panista, dijo que apoyan el proyecto para abonar a las soluciones, sostuvo que quien promovió esta figura debe asumir la responsabilidad a futuro del esquema.

En su turno, Susana de la Rosa Hernández del partido Futuro, justificó su voto en abstención con el argumento de que apoya la intención de las obras, pero no está de acuerdo con que no se haya realizado un ejercicio de parlamento abierto.

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, subrayó la importancia de la L4 para las personas que viven o trabajan en Tlajomulco. Destacó el trabajo realizado en comisiones legislativas para dictaminar las iniciativas.

“¿Es el esquema más deseable?, tal vez no. Lo que si estamos seguros la mayoría que es el esquema posible en este momento”, comentó.

Ningún legislador de Morena ni del Partido Verde fijó postura sobre el tema.

Votaron a favor de la iniciativa las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y Partido Verde. En contra se pronunciaron los dos legisladores de Hagamos y la diputada de Futuro se abstuvo.