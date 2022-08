Cumbre Internacional del Hábitat: Ven falta de evolución en ciudades

La ciudad no es hábitat, ya que no cubre los requisitos en este rubro de una población humana, porque los recursos de energía vienen de afuera en su totalidad, expresó el doctor Eduardo Santana Castellón, director del Museo de Ciencias Ambientales (MCA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), al impartir la conferencia “La ciudad no es hábitat. ¿Cómo lo logramos?”, dentro del segundo día de actividades de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y El Caribe (CIHALC) 2022, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. “No hemos evolucionado en ciudades, no sabemos vivir en ciudades, ese es el gran reto civilizatorio porque aquí está el poder político, militar, económico o científico. Aquí es donde la evolución cultural ocurre más rápido”, apuntó.

Durante su exposición explicó en qué consiste el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales creado hace 12 años, el cual integra cinco tipos de instituciones y tres tipos de museos, entre los que destacan un instituto de investigación, una escuela preparatoria, un centro de desarrollo comunitario, un parque urbano verde, un centro interactivo de ciencia, un museo de historia natural y un museo de antropología e historia.

“Somos un museo universitario en un centro cultural que provoca vivencias significativas sobre lo vivo y el futuro para comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta”, precisó Santana Castellón.

Impulsan alianzas

Por otro lado, con el objetivo de realizar alianzas estratégicas para la implementación y seguimiento de programas que impacten a los diversos sectores de la ciudadanía, ayer se realizó un diálogo entre autoridades de los municipios de Guadalajara y Zapopan con diversas agencias que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los participantes en esta reunión hablaron de las diversas líneas de acción y programas que pudieran llevarse a cabo en conjunto para impactar de manera positiva a la población de ambas demarcaciones, esto con el objetivo de impulsar la reconstrucción del tejido social.