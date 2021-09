“Cuando el doctor me dijo que estaba empeorando me asusté”

Ana Cristina Valencia se enfermó de COVID-19 en mayo pasado, días después de que su hija contrajera también el virus tras reunirse con varios amigos que acababan de llegar de Europa, por lo cual llamó a Alfredo Arias, médico homeópata de la familia, quien la orientó para que comenzaran a tomar Espvid 19.

Aunque su hija “salió pronto de la enfermedad”, Ana Cristina empeoró en pocos días, teniendo mucho vómito además de los síntomas habituales como la tos y temperatura alta. Tras los estudios correspondientes tanto de sangre como de pulmón, el médico le confirmó que la enfermedad se había complicado.

"Cuando el doctor me dijo que el COVID-19 estaba empeorando me asusté todavía más. Empecé a llorar, dije 'yo soy madre de familia, tengo dos hijas, mi marido', estaba muy preocupada", dijo Ana Cristina, quien supuso que había sido contagiada con la variante Delta.

De la mano de medicina alópata, como antibióticos, siguió con el tratamiento homeopático recetado por Arias, incluyendo dióxido de cloro, y tras tres semanas grave, acompañada de los cuidados de su hija comenzó a mejorar hasta recuperarse.

De secuelas sólo tuvo fatiga durante el primer mes, aseguró.

“Es algo muy fuerte, les tenía pánico a los hospitales, por eso no fui, pero todo esto me ayudó para curarme y evitar más secuelas. Fue un tratamiento intenso. El Espvid 19 lo sigo tomando como preventivo para que no me vuelva el COVID-19. Ya ahorita me siento muy bien", dijo.

También envió el producto a Francia, refirió, para que su otra hija que vive allá se proteja al tomarlo, asegurando que hasta el momento no ha contraído el virus.

"Fue todo un reto hacérselo llegar, pero lo ha tomado y no se ha contagiado. Tenemos todas las pruebas que se ha hecho allá de COVID-19 y todas han salido negativas", aseguró.