Crecen delitos de violencia de género en Jalisco

Los delitos relacionados con la violencia de género en Jalisco crecieron en los últimos tres años, los primeros de la actual administración.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año se reportaron 54 casos de feminicidio. En el mismo periodo de 2019 fueron 45.

Las carpetas de investigación por violencia familiar tuvieron un comportamiento similar. En el lapso referido aumentaron de siete mil 130 a nueve mil 510.

Lo mismo sucedió con las violaciones, que pasaron de 294 a 381.

El gobernador de Jalisco ha destacado la reducción de otros ilícitos, como los patrimoniales, entre los cuales se encuentran el robo a negocio, a casa habitación y a persona. Sin embargo, especialistas han afirmado que esto se debe al confinamiento por la pandemia.

Para Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el hecho de que los delitos vinculados con la violencia de género se mantengan al alza en la Entidad se debe a que las autoridades han dejado en segundo término la atención de este problema.

“Claro que importa que se roben un carro, es un tema sensible para la ciudadanía, pero también nos debe sensibilizar y afectar saber que una mujer ha sido golpeada, que está desaparecida”, dijo.

Agregó que las cifras no reflejan el panorama real, pues muchas mujeres no acuden a denunciar porque no existen mecanismos adecuados de atención y también por el alto grado de impunidad.

Fátima López, codirectora nacional de la Red de Abogadas Violeta, comentó que es importante señalar y hablar sobre la violencia de género y los delitos que se cometen en este sentido para hacer visible la realidad en la que se encuentran Jalisco y el país.

“Las políticas que hay no son las efectivas. ¿De qué nos sirve saber que tenemos un Centro de Justicia para las Mujeres si las denuncias no van a llegar a alguna vinculación a proceso? Menos del 10% de las denuncias que se presentan llegan a una vinculación, es decir, el resto ni siquiera va a llegar a un juez para señalar que existe una violencia”, lamentó.

MQ