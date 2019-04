Crean red de policías para mejorar capacitación y equipo ante crimen en Jalisco

Con el objetivo de velar por los derechos humanos y laborales de los policías y apoyar a las autoridades para mejorar la capacitación y equipo para enfrentar al crimen, este miércoles se conformó de manera oficial la Red de Asociaciones Policiales y Ministerios Públicos de Occidente A.C., que integró en esta primera etapa a casi diez organizaciones ya existentes de distintos municipios en una sola.

El presidente de la red, Carlos Antonio Núñez Cortés, señaló que trabajarán en “construir y apoyar a los municipios y estados para lograr una profesionalización y capacitación funcional al nivel exigido de las instituciones de seguridad pública”, y en “ser un puente de diálogo entre los elementos policiacos y las instituciones de seguridad pública para la solución de conflictos en aras del respeto mutuo, la objetividad, la cordialidad y la legalidad”.

También buscan fomentar valores de hermandad, camaradería y respeto entre los elementos de seguridad de las diferentes corporaciones.

Tras el homicidio del policía de Zapopan, Édgar López Pérez, la noche del lunes, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, argumentó que la Policía no tiene la información, armamento ni capacidad, para enfrentar a la delincuencia organizada.

Para Núñez, el aumento de violencia requiere una nueva estrategia. “Aquí en el estado de Jalisco los últimos meses se ha visto más elevado el índice de criminalidad lo cual ha provocado que las instituciones de seguridad se vean mermadas y afectadas en esa situación. Aquí nos urge una reestructuración y mayor coordinación con las instituciones del estado”.

Como parte de sus primeras labores, expondrán a las autoridades que se requieren mejoras en las condiciones para desempeñar su trabajo, entre las que ven prioritarias las patrullas.

“El detalle de las unidades que se encuentran en mal estado, que no han sido renovadas, las pocas que han comprado los municipios pero que no han sido suficientes pero también el tipo de unidades que se ha comprado que muchas no son funcionales para la corporación”.

Por su parte, el comisario de Guadalajara, Isaías Domínguez Ortiz, descartó que sea la falta de capacitación lo que los afecta, sino evitar ser sorprendidos por los criminales.

“Lo que nos supera siempre es el factor sorpresa, ellos andan de civil, andan ocultos, a veces hombre y mujer, entonces el factor sorpresa, pero en cuanto a equipamiento y capacitación están bien capacitados”.

Aseguró que tienen el equipamiento necesario para enfrentar la situación de violencia actual, por lo que evitar ser objeto de agresiones es cuestión de estrategia y de estar listos siempre.

“Lo que hemos hecho nosotros es patrullar en convoy, dos unidades para que una sola no sea sorprendida y hacer el llamamiento a los elementos, que no anden en el celular, que carguen gasolina y estén chateando, se les ha hecho el exhorto de que anden más al alba. (...) Es lo que estamos haciendo con los elementos, no bajar la guardia en ningún tipo de reportes”.

NM