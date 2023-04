Funcionarios y legisladores de Jalisco reprobaron la iniciativa presidencial que busca desaparecer o fusionar 18 organismos que trabajan por grupos en situación de vulnerabilidad o contra la corrupción, como la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción.

Nancy García, presidente del Comité Coordinador, en representación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, destacó que si la propuesta prospera, el mensaje que se daría es que desde el Poder Ejecutivo se está buscando centralizar las estrategias anticorrupción en vez de respetar las políticas e instituciones estatales.

Además, hay preocupación por la parálisis del Inai a causa del incumplimiento del Senado de nombrar a tres personas comisionadas, sin las cuales no existe el quórum legal para que el pleno sesione.

Salvador Romero, titular del Itei, explicó que sin las designaciones se pierde la posibilidad de pedir revisiones en materia de acceso a la información.

Los diputados Sergio Barrera y Paulina Rubio, de MC y el PAN, respectivamente, afirmaron que votarán en contra de la medida.

Ven intento de centralizar las políticas anticorrupción

Nancy García Vázquez, presidente del Comité Coordinador en representación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, consideró que la propuesta de eliminar la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción impactaría en la autonomía que tiene, y en la competencia de cada Estado.

“La Secretaría Ejecutiva promovió el federalismo anticorrupción. Desaparecerla es eliminar ese gran esfuerzo de coordinación, no sólo a nivel nacional, sino a nivel estatal que permitió que los Estados avanzaran aún cuando no había Sistema Nacional Anticorrupción completo”.

Enfatizó que es el órgano técnico que le permite al Sistema Nacional Anticorrupción realizar sus funciones, y ayuda a que los entes públicos que lo conforman se coordinen, diseñen los criterios y herramientas para combatir la corrupción.

“Se encarga, por ejemplo, de gestionar las condiciones operativas de los Comités Participación Ciudadana Nacional y de la Comisión Ejecutiva del sistema estatal. Son órganos muy importantes para definir políticas o acciones anticorrupción La Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción es como se dice, el cerebro. Estaríamos en un federalismo de políticas anticorrupción”.

Remarcó que la Secretaría Ejecutiva ha trabajado mucho con los Estados en la integración de sus sistemas Anticorrupción.

“Otra cosa que ha hecho la Secretaría Ejecutiva fue impulsar guías para que en los Estados publicaran las políticas estatales contra corrupción. Por ejemplo, Jalisco y otros estados publicaron su política estatal antes que el Nacional, porque estaba incompleto”.

Por otro lado, Nancy García Vázquez indicó que hay versiones de que la Secretaría de la Función Pública absorbería las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

“En los pasillos se escucha, no es la idea que ellos están proponiendo, pero eso sería entregarle el Sistema Anticorrupción al Presidente para que el Presidente lo haga como él quiera, y eso va en contra de la naturaleza”.

Subrayó que los sistemas anticorrupción están diseñados para controlar la función pública del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Si la Secretaría de la Función Pública se vuelve quien controle todo entonces no hay autonomía. Y al no haber autonomía, perdemos todo lo que hemos avanzado. Por ejemplo tener procesos de designación transparentes de los titulares encargados de ser contrapeso”.

Agregó que si el Gobierno federal define el rumbo de la política anticorrupción sin tomar en cuenta a los Estados, se perderían los avances logrados.

“Eso es algo que sí respetó la Secretaría Ejecutiva, donde cada estado de manera soberana definió su política anticorrupción. Seis años en que se ha compartido conocimiento, tecnología, criterios jurídicos, de política pública, formación de recursos humanos”.

Fuera de la agenda

No ha estado entre las prioridades del Presidente de la República

“Desde que llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Sistema Nacional Anticorrupción nunca estuvo en su agenda de prioridades y en su agenda de política pública. Y esto se reflejó en que no teníamos un sistema a nivel nacional completo porque no había Fiscalía Anticorrupción. Ahora no está completo porque el pleno del Inai no puede sesionar”, remarcó Nancy García.



Inai, sin facultad para garantizar transparencia

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) no puede sesionar debido a que el Senado de la República no se ha puesto de acuerdo para designar a los tres comisionados que faltan para que el Pleno del Inai pueda sesionar.

Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), explicó que si no se logra la designación, la sociedad pierde la posibilidad de pedir revisiones en materia de acceso a la información y para custodia de datos personales.

“La magnitud la podemos derivar o deducir el número de recursos que resolvió el Inai en esta materia en el periodo anterior, el año pasado, y que ascendieron a 10 mil recursos donde revocó o modificó la respuesta de las autoridades. Esto significa que en 10 mil casos ordenó entregar más información de la que originalmente se le había entregado a la persona que la había solicitado”.

A nivel local, detalló que la sociedad pierde una segunda instancia revisora.

“Si una persona no está de acuerdo con el criterio que hayamos tomado para resolver un asunto, con el Inai tiene una segunda instancia, y puede revisar o revocar la resolución del Itei”.

Recordó que entes públicos y privados tienen la obligación de hacer buen uso de los datos de las personas físicas y morales.

“Por ejemplo, en la propuesta Fan Id, de la Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol, que nos va a obligar a entregar gran cantidad de datos personales si queremos ir a un estadio de futbol en el país, y que ello conlleva una importante serie de obligaciones que deben de protegerse. Si hay alguna vulneración, por ejemplo, no habría una instancia a la cual acudir”.

Para AMLO

“Es un tema de control”, insiste el diputado Sergio Barrera

“Él (Presidente) dice que es por austeridad, pero es por tema de control y más cuando tienen cierta independencia y autonomía. En este caso no debería de seguir el curso de desaparecer todos estos organismos”, aseguró el diputado Sergio Barrera, y compartió que su voto será en contra.



