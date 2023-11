El pasado 27 de octubre, Eduardo y su amiga Carolina salieron a divertirse. Tomaron algunas copas, pero consideraron que ella había bebido menos que él, por lo cual decidieron que ella condujera de regreso.

En el camino cayeron en un retén del “Torito”. Estaban tranquilos porque ella sólo había consumido un par de tequilas. Salió positiva, y entonces vino la corrupción.

La oficial les dijo que si hacían la segunda prueba, para medir la cantidad de alcohol en la sangre, y no pasaban los niveles permitidos, les aplicarían una multa de 14 mil pesos, pero que “podían arreglarse para que no tuvieran que llegar a eso”. Si les daban tres mil pesos los dejarían ir con todo y su vehículo.

Dijeron que no, que era mucho dinero. Que pasarían a la segunda prueba. La agente preguntó a quién se lo harían. Eduardo pidió que a él. Pasaría la noche en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría.

Las servidoras públicas insistieron en el dinero, e incluso les dijeron que recibían transferencia interbancaria. Ellos respondieron que sólo tenían mil pesos en su tarjeta, pero para ellas fue “muy poco”. Sin embargo, tras negociar admitieron que les transfirieran los mil pesos a una cuenta STP, que funciona como una plataforma externa a un banco. Tras hacer el depósito, se fueron.

La Fiscalía Anticorrupción informó que investiga a 175 policías viales por presuntos actos de corrupción, abuso de sus funciones o de autoridad, aunque no especificó cuántos de los casos podrían estar relacionados específicamente por irregularidades en el Operativo Salvando Vidas.

La Secretaría de Seguridad del Estado, a cargo de la Policía Vial, informó que hasta la fecha no se cuenta con denuncias al respecto.

Añadió que, para garantizar que los operativos Salvando Vidas se hagan en apego a las normas, todos los policías viales deben presentar los exámenes de control y confianza.

Policías viales, en los que menos confía la ciudadanía

La historia de Sergio confirma que la corrupción ha llegado al operativo Salvando Vidas. En abril pasado el joven había conducido con algunas copas de más y cayó en un retén del operativo. La primera prueba, la de detección de alcohol en el aliento salió positiva, por lo que la oficial procedió a pasarlo al segundo test.

No era la primera vez: en dos ocasiones anteriores había caído ya en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), por lo cual sabía que si caía una tercera podrían cancelarle la licencia de conducir.

Entonces, aun sin saber el resultado de la siguiente prueba, se arriesgó a “llegar a un acuerdo” con la agente para que no se la aplicaran, ella accedió y le pidió cuatro mil pesos. Él se los dio. Sólo tomó sus datos y lo dejó ir con todo y su vehículo.

“Reconozco que hice mal, pero en ese momento me dio miedo perder mi licencia porque la uso para trabajar. Sé que parte de la corrupción somos quienes nos prestamos a ella, pero lo hice porque sé que los policías viales tienen la fama de aceptar mordidas, y pues sí fue así. Luego de recapacitar lo que pasó entendí que las cosas no deben ser así, si no quiero ser parte de la corrupción tampoco debo conducir así. Ahora, si voy a salir a tomar me voy en taxi de plataforma, pero pues ya no confío en el ‘torito’”, dijo Sergio.

En Jalisco los policías viales o agentes de tránsito son la autoridad en la que menos confían las y los ciudadanos.

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Seguridad Pública Urbana del INEGI presentada en septiembre pasado, las y los policías viales tuvieron el mayor porcentaje de desconfianza: según los datos, un 20% de las y los jaliscienses dijeron tener “mucha desconfianza” en estas autoridades, seguido de las policías municipales, que concentraron un 18%.

De hecho, el nivel de desconfianza en los agentes creció en los últimos tres años, pues al corte de 2020 el nivel de desconfianza en este cuerpo de seguridad era entonces de 17 por ciento.

Según la más reciente encuesta del INEGI, en el tercer puesto se colocó la Policía Estatal, con un 17% de jaliscienses quienes dijeron tener “mucha desconfianza” hacia esta corporación. En contraste, la Marina y el Ejército fueron los cuerpos de seguridad en los que más confían los ciudadanos en el Estado, con 53% y 45%, respectivamente.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad, a cargo de la Policía Vial, informó que desde la dependencia se cuenta con una política de “cero tolerancia” a los actos de corrupción, no sólo hacia los policías viales, sino que todo el personal operativo de la institución.

“¿Porque Jalisco es el Estado que mejor combate la corrupción en México? Porque en cinco años pasamos del lugar siete al 26 en la tasa de casos de corrupción a nivel nacional; porque manejamos con honestidad, eficacia y transparencia el presupuesto público; porque tenemos el sistema anticorrupción mejor evaluado de todo México; porque somos los más transparentes y los que más solicitudes de acceso a la información pública respondemos en todo el país. Porque aquí contra los corruptos, ni perdón ni olvido”, dijo el Gobernador de Jalisco.

Siete agentes procesados por cohecho y corrupción

El de Abraham es otro de los casos en los cuales se le pidió dinero para no ser enviado al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), aunque su caso data del 2021.

Volvía de una fiesta decembrina cuando se detuvo en un punto de alcoholemia ubicado en la Pila Seca, en Tlaquepaque. Rebasó el nivel permitido de alcohol en la sangre tras la segunda prueba.

La oficial en el punto se atrevió a decirle al hombre que a cambio de siete mil pesos podría “perdonarle” el ser enviado al centro de retención y le devolvería su auto; sin embargo, a Abraham le pareció excesivo el monto de la oferta y prefirió pasar la noche en el CURVA y le pidió a un compañero de trabajo que le ayudara a sacar su coche del depósito vehicular al que lo enviaron.

Nunca denunció este caso de corrupción porque consideró que las autoridades no le creerían, además de que al no concretar el pago consideró que no tenía como comprobar “la propuesta” de la agente vial.

Sin embargo, hay otras personas que sí han decidido denunciar los hechos de los cuales fueron víctimas, lo que ha derivado en que siete agentes viales hayan sido vinculados a proceso y llevados a pagar por sus actos ante la Fiscalía Anticorrupción.

El primero de ellos fue precisamente relacionado con una oficial que no respetó el protocolo del operativo Salvando Vidas.

Se trató de Paola Giovanna “N”, vinculada a proceso el 30 de junio de 2021 por el delito de abuso de autoridad “por no respetar el protocolo del operativo de alcoholimetría Salvando Vidas”, y mandar a una persona al CURVA pese a dar negativo a la prueba de alcoholemia.

Otra de las vinculaciones se dio el 28 de diciembre 2022, cuando el oficial César Alberto “N” fue enviado a proceso por “abuso de autoridad y delitos cometidos en la Administración de Justicia y otros ramos del Poder Público” al omitir y falsear información sobre un choque en la carretera Las Palmas-Puerto Vallarta.

El 7 de noviembre 2022 se vinculó a proceso a la agente de tránsito Thalía Desirée "N" por el delito de cohecho, por lo cual fue separada de sus funciones por seis meses al “pedirle a un comerciante cuatro mil pesos para liberar su automotor de una grúa”.



Percances por alcohol, en su mayoría a personas de 20 a 39 años

De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), en México los accidentes automovilísticos asociados al consumo de alcohol son un problema de salud pública que afecta principalmente a personas de 20 a 39 años.

Según explica la Conadic, el fortalecimiento de medidas como el alcoholímetro para conductores, llevadas a cabo de manera correcta y transparente, inhibe el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas; la evidencia muestra que esta acción “ha contribuido a disminuir 20 por ciento los accidentes de tránsito en los últimos años”.

La Conadic también recordó que las bebidas alcohólicas reducen el campo visual, los reflejos, producen estado de euforia y exceso de confianza, apreciación errónea de las distancias y de la velocidad.

También generan aumento de agresividad e irritabilidad, falta de percepción de señales de tránsito y luces de semáforos u otros vehículos, así como el aumento de sensibilidad a deslumbramientos, por lo cual se le exhorta a los conductores a no manejar bajo el influjo del alcohol, pues todas estas condiciones en conjunto minimizan las capacidades para trasladarse de manera segura.

Voz del experto

Alma Chávez, miembro de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial

Urge aplicarle lupa al operativo Salvando Vidas

El operativo Salvando Vidas, conocido como “Torito”, inició formalmente en noviembre de 2013 en Jalisco, con la intención de reducir las muertes por la combinación del volante y el alcohol. Fue constituido principalmente por mujeres oficiales debido a que, según estudios sociológicos, las mujeres son menos propensas a la corrupción, además de que en el caso de Jalisco “las oficiales no tenían la mala percepción que cargaban los agentes varones”, según llegó a señalar el entonces gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval.

Hoy, ante los casos dados a conocer, queda por sentado que en ocasiones no se trata del género, sino de las prácticas arraigadas de una corporación.

Alma Chávez, de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, indicó que se ha documentado que la corrupción ha ido en aumento en toda la Policía Vial, y el operativo Salvando Vidas no logra salvarse.

Dijo, la administración estatal está imposibilitada de acabar con dicha corrupción, pues por una parte tiene un déficit de agentes, mientras que por otra ha relajado las medidas para garantizar que los oficiales operen en la impunidad, incluso en el "torito", estrategia que se había ganado la confianza de la ciudadanía gracias a los resultados.

Ante ello, dijo, es necesario que las autoridades estatales metan lupa a la estrategia para garantizar que siga cumpliendo sus objetivos sin caer en prácticas de corrupción y cohecho, además de que debe impulsarse una estrategia para motivar a la ciudadanía a reportar y denunciar los casos en los cuales los agentes viales abusen de su poder o soliciten dinero a cambio de favores.

“La recomendación al Gobierno es sencilla: que no descuide la única política pública de siniestralidad vial que tuvo resultados positivos en el Área Metropolitana de Guadalajara”, dijo Alma Chávez.

Para Roberto Ulises Estrada Meza, presidente del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco (COMUJ), para poder erradicar los actos de corrupción es necesario tecnificar a las y los agentes quienes desarrollan los operativos, además de la posibilidad de colocarles cámaras en los chalecos, como ocurre en Estados Unidos.

También, podría considerarse que las licencias de conducir tengan un sistema trazable para que quede huella de las infracciones por esa causal y que quede récord, además de considerar auditorías independientes a la Policía Vial para supervisar las operaciones de los puestos de control de alcoholemia. “Esto ayudaría a prevenir prácticas corruptas y aseguraría que las detenciones y multas se realicen de manera imparcial y efectiva”.

¿Dónde denunciar corrupción en el “Torito”?

La Fiscalía Anticorrupción ha instado a la ciudadanía a que acuda a presentar su denuncia oficialmente a sus instalaciones, ubicadas en Amado Aguirre 857, en la Colonia Jardines Alcalde, También pueden llamar al 33-1653-7783 y al 33-1653-7784, extensión 301.

La Secretaría de Seguridad informó que la ciudadanía cuenta con mecanismos de denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en la misma Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección de Asuntos Internos, que pone a su disposición tres modalidades de denuncia acudiendo a las oficinas del área en las instalaciones que se ubican en Av. Circunvalación División del Norte SN, al cruce con la avenida Alcalde.

CT