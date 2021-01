Coronavirus en Jalisco: Piden dejar política y priorizar atención a pacientes

El abuelo de Andrea, enfermo de COVID-19, pasó por varios hospitales privados antes de llegar al Ángel Leaño, restaurado con 262 millones de pesos (MDP) para atender sólo a pacientes con el virus.

“Actualmente se encuentra saturado aunque el gobernador dijo que no estaba ni a la mitad de su capacidad. Lamentablemente, mi abuelo ya estaba muy mal para cuando llegó ahí y falleció hace 15 días”, compartió.

Mientras los pacientes van de un lugar a otro en busca de un espacio, el Gobierno de Jalisco y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) discuten si la saturación de camas está en los núcleos médicos de una u otra institución, por lo que especialistas pidieron dejar los pleitos políticos de lado y priorizar la solución para los enfermos.

Carlos Alonso Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), resaltó que “cuando la política se mete a temas de salud, los pacientes son los perjudicados. Además de la saturación hay escasez de tanques de oxígeno, por lo que es urgente que tomen cartas en el asunto”.

Augusto Chacón, director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, agregó que el diferendo entre el IMSS y el Estado “nos habla de todo lo que hemos visto en la pandemia: autoridades que no se ponen de acuerdo y cada una viendo cómo está el avance y el impacto que ha tenido, pero no hay una mirada nacional, no hay un esfuerzo conjunto”.

En el mismo sentido, David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones A.C. y promotor de las adecuaciones al Ángel Leaño, compartió que “no debe ser relevante quién ayuda a quién, sino que se ayude a la gente. ¿Por qué no simplemente se dice que ambas instituciones se apoyaron?”.

Prometen coordinación

El Gobierno de Jalisco aseguró que no habrá confrontación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino “trabajo coordinado y respetuoso” con esa y todas las instituciones del sector Salud en el país.

Vía comunicado, afirmó que “ratifica su voluntad” para combatir la pandemia, pues “es momento de estar unidos y de seguir trabajando en conjunto como se ha hecho durante la pandemia en estos 10 meses”.

El indicador general de ocupación hospitalaria más reciente que se compartió es de 46.6% de camas habilitadas para pacientes de COVID-19 en la Entidad.

Ayer, el IMSS afirmó que la cesión de un piso del Hospital Ángel Leaño en realidad es un apoyo para el Estado, “para que ante la falta de capacidad que ellos (Jalisco) pudieran tener, el Instituto los apoye”.

Familiares de pacientes esperan afuera de la clínica 110 del IMSS. EL INFORMADOR/F. Atilano

Sufren por espacios y por la “grilla”

Aunque el gobernador de Jalisco ha repetido que la ocupación hospitalaria por COVID-19 en el Estado es de menos de 50%, los pacientes no lo perciben así, pues varios de ellos han pasado de hospital en hospital en busca de un lugar.

Giovani, por ejemplo, aguardó tres días por un espacio en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Estuvo en un hospital en Zapopan con oxígeno, pero nos dijeron que lo tenían que mover para acá porque no tenían el equipo necesario. Quisimos meterlo al Ángel Leaño y nos dijeron que no podían llegar así. Iba estable, pero ya empeoró. A lo mejor, si lo hubieran atendido allá, ahorita estuviéramos hablando de otra cosa”, compartió José, su papá.

A Andrea también le tocó peregrinar, pero entre hospitales privados porque su abuelo no tenía seguro. Algunos no atendían a pacientes de COVID-19 y los que sí, afirmó, pedían un depósito de 40 mil pesos y advertían una estadía de 15 días que sumarían, al menos, un millón de pesos.

Dijo que le cobraron 27 mil pesos solo por tomar datos de oxigenación y otros temas que consideró “básicos”.

Norma pasó algo igual, pues su suegra visitó varios núcleos médicos antes de encontrar un lugar en la clínica 110, que de acuerdo con la Secretaría de Salud federal se encuentra a 96% de su capacidad.

Por su parte, Javier compartió que en el Hospital Civil Juan I. Menchaca tampoco hay espacio, pues cuando ingresó su papá les advirtieron que sólo quedaban dos camas, cuando según los reportes oficiales, éste tiene una ocupación de 18%.

Para hablar sobre la disponibilidad de camas se pidió entrevista a las autoridades. No hubo respuesta.

Ahora México registra récord en fallecimientos

México registró ayer un nuevo récord de decesos diarios causados por el COVID-19, con mil 165 personas fallecidas. Esto elevó la cifra total de muertos por la pandemia del nuevo coronavirus a 129 mil 987, de acuerdo con datos del Gobierno federal.