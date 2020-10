Coronavirus en Jalisco: Ocupan dos de cada 10 ventiladores

En Jalisco, de cada 10 ventiladores utilizados para dar asistencia respiratoria a personas internadas en hospitales públicos por coronavirus, en estado grave, dos se encuentran ocupados.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) de los 709 aparatos disponibles en los nosocomios de la Entidad, hasta ayer miércoles encontraban ocupados 167.

La cifra corresponde al 23.5% del total de aparatos que se encuentran en unidades de la SSJ (incluyendo los hospitales regionales y los hospitales civiles de Guadalajara), y en las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE).

Sin embargo, a casi siete meses de que se registró el primer contagio de coronavirus en Jalisco, el Gobierno Estatal sigue sin transparentar la ocupación que tiene cada hospital que cuenta con áreas de atención a pacientes con esta enfermedad.

De hecho, la Entidad se resiste a responder incluso a través de Transparencia, pues de acuerdo con el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco, “la ocupación y disponibilidad varían constantemente, por lo que no se es posible dar un dato en tiempo real”, según indicó Constantino Huerta Cortés, director de Hospitales del O.P.D. a través de la Unidad de Transparencia e Información Pública.

El organismo citó la plataforma estatal coronavirus.jalisco.gob.mx para informar el total de camas con las que cuenta el Estado (dos mil 738 camas en total), sin embargo, en ella solo se indica el número de personas hospitalizadas y el porcentaje que estas representan en los distintos sistemas de salud (IMSS, ISSSTE, SSJ), así como las camas disponibles. Hasta este 13 de octubre había 21.3% de camas ocupadas con 584 personas hospitalizadas.

La Ciudad de México es uno de los ejemplos que, a nivel nacional, transparenta su ocupación hospitalaria diariamente, de manera interactiva. La Entidad, que se encuentra en el primer lugar nacional con más casos activos, cuenta con una plataforma en línea en la cual detalla la situación respecto del COVID-19 de cada hospital en ese Estado. En cuanto a casos activos Jalisco se encuentra en el tercer puesto, según la Secretaría de Salud Federal.

Desde el pasado 14 de julio este medio de comunicación publicó que Jalisco no daba a conocer tales datos, ante lo cual la SSJ argumentó entonces que dicha información no se entrega “para no estigmatizar a ningún hospital”.

Pese a ello, la presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, Lucía Almaraz, indicó que dicha información es necesaria para la ciudadanía para saber a dónde acudir en caso de que requiera ser atendido por el virus, “e incluso, esta información podría inhibir el hecho de que las personas estuvieran hoy en la calle. Tiene que ver con un tema de quién vive y quién muere”, expresó.

NR