Contrarreforma eléctrica, primer pendiente del 2022 para Manuel Herrera

En la conferencia de prensa mensual que realiza el diputado federal del Distrito 6, Manuel Herrera, de Movimiento Ciudadano señaló que su principal ocupación del año 2022 es evitar que la Reforma Eléctrica que será votada durante este año, no se apruebe, y en diferentes comparecencias y parlamentos abiertos presentará su postura.

“Arrancamos el día 18 de enero con el parlamento abierto de la Reforma Eléctrica, es un tema importantísimo para el país, fíjense es importante decir que con la reforma a México le costaría entre 60 mil y 160 mil millones de dólares en demandas, amparos, paneles y controversias, sería romper con tratados comerciales como el T-MEC, el tratado con Europa, Transpacífico y también exponer a México de represalias al poner aranceles en caso de que pasará la contrarreforma”, comentó el legislador.

Herrera describió tres aspectos negativos de la Reforma Eléctrica que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Esta reforma es un gran riesgo para nuestro país por tres aspectos principales: el primero es una reforma que no fomenta o apoya, por el contrario, inhibe la inversión al ser una reforma que va en contra de la competitividad en nuestro país; lo segundo es una reforma que no garantiza el suministro eléctrico, toda vez que desaparecen los mecanismos y órganos reguladores del Gobierno, al no garantizar la inversión privada pues no se garantiza la seguridad jurídica para los inversionistas, prácticamente sabemos que CFE no tiene la capacidad y que puede suceder apagones como ha venido pasando y no tener el suministro en materia eléctrica que necesita nuestro país; y la tercera que tampoco garantiza la transición a energías limpias y verdes, si el planeta se llega a calentar 1.5 o 2 grados más eso representa una catástrofe para nuestro planeta y por lo tanto para nuestro país, México ya incumplió los compromisos que hizo en París y hoy estamos ante una propuesta que amenaza las energías verdes y sustentables”, acotó.

Otro tema preocupante para el país, señala Herrera, es que sería la inflación mayor a 7% y que parece que al llegar el final del 2022 no habría un crecimiento económico.

“Se espera que la inflación podría llegar al 7.9% en el año, que en términos macroeconómicos es una cosa terrible. Es la inflación más grande que ha tenido nuestro país en 10 años y les comento se espera que crezcamos 4 % del PIB eso es recuperación, no podemos hablar de crecimiento, se espera que en 2023 ya estemos como 2019, pero pensar en que llegamos a aspirar como estamos en el 2019 es festejar la mediocridad, en el 2019 por primera vez decreció el 1%, este 4% que va a recuperar el país es recuperar lo que se perdió, lo que preocupa en datos macroeconómicos como lo es el PIB, la inflación, no tienen relación directa con nuestra economía, con lo que están viviendo en sus bolsillos, la gente la está pasando muy mal en materia económica”, señaló.

JM