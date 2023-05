Ayer por la noche la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que había activado una Alerta Atmosférica para los municipios de El Arenal, Guadalajara y Tlaquepaque, por el incendio forestal ocurrido en el paraje Los Bailarines.

Lo anterior, señaló la dependencia, debido a las emisiones contaminantes del siniestro, y luego de que se detectara la acumulación de humo en las zonas aledañas a los municipios mencionados, “por lo que se determinó activar este evento ante a los potenciales riesgos a la salud para la población”.

Dicha alerta se activó a las 22:00 horas de ayer lunes, y permanecía activa hasta la publicación de esta nota. La mañana de este martes el Índice de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Guadalajara se reporta como “Malo”, luego de que dos estaciones reportaran niveles por arriba de los 100 puntos IMECA.

En Loma Dorada se reportaron 102 puntos IMECA como máximos, mientras que Santa Fe reportó 106, siendo este el nivel máximo registrado esta mañana al corte de las 9:00 horas. Por otra parte, el Índice de Aire y Salud se reportó como “Malo” en las estaciones de Las Pintas, Loma Dorada y Santa Fe, que son reportadas al mismo horario en color naranja, alerta previa al rojo.

Sin operar, tres de 10 estaciones de monitoreo de Calidad el Aire

Sin embargo, por el momento no es posible conocer a ciencia cierta las condiciones reales de la Metrópoli completa, pues tres de las 10 estaciones de monitoreo atmosférico con las cuales se llevan a cabo las mediciones de la calidad del aire no están en operación. Se trata de la estación Oblatos (Guadalajara) que dejó de operar por última vez en diciembre de 2021, y de la estación Atemajac (Zapopan), que no opera desde junio del año pasado.

Pero además, recientemente se sumó la estación Vallarta tres estaciones que no están operando este martes 16 de mayo. La Semadet ya había confirmado que las estaciones Oblatos y Atemajac “se encontraban en mantenimiento”, sin embargo, no se ha informado qué ocurrió con esta otra estación.

En lo particular, hay estaciones que no están reportando determinado tipo de contaminantes, por ejemplo, la estación Las Águilas (Zapopan) no reporta el dióxido de nitrógeno (comúnmente emitido por los vehículos), el monóxido de carbono (gas natural producido, por ejemplo, en los incendios forestales), el dióxido de azufre (presente en los procesos de las industrias) ni los PM10 (contaminante que mide partículas de polvo, ceniza, hollín, cemento, entre otros).

La estación Centro (Guadalajara) no reporta el dióxido de nitrógeno; Las Pintas no está presentando el dióxido de nitrógeno, el de carbono ni el de azufre y Loma Dorada no reporta los dióxidos de nitrógeno ni de azufre. La estación Miravalle no reporta el dióxido de nitrógeno, Tlaquepaque el ozono, el dióxido de nitrógeno ni el monóxido y Santa Fe no está presentando los niveles ni de dióxido de azufre, ni de nitrógeno ni el monóxido.

FS