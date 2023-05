La calidad del aire en las últimas semanas se ha visto afectada debido a los contaminantes que circulan todos los días en el aire, ocasionando que el número de pre contingecias atmosféricas haya incrementado más del doble.

Las estadísticas de Aire y Salud de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) reflejan que del 1 de enero a ayer 7 de mayo se emitieron 43 Precontingencias Atmosféricas al registrar niveles de de ozono o partículas PM10 por arriba de los 120 puntos en el ambiente por más de dos horas. La cifra es 138% más alta en comparación con las 18 precontingencias emitidas en el mismo periodo del año pasado.

Al menos tres Contingencias Atmosféricas también se han hecho presentes en lo que va de este año, luego de que los niveles de partículas contaminantes superaran los 150 puntos IMECA por más de dos horas consecutivas. En comparación, en el mismo periodo de 2022 no se había emitido ninguna contingencia.

Se trata de la Contingencia Atmosférica Fase 1 registrada el 05 de enero pasado, debido a que la estación Las Pintas alcanzó los 162 puntos de PM10, así como la reportada el 17 de enero, cuando también Las Pintas alcanzó los 152 puntos de PM10.

La tercera Contingencia Atmosférica Fase 1 se registró el 24 de febrero pasado, cuando la estación Las Águilas alcanzó 152 puntos de PM10.

Hasta ahora, el día que se registró el nivel más alto de contaminantes de los analizados este 2023 fue el pasado 5 de enero, cuando se reportaron 174 puntos IMECA en la estación Las Pintas, sin embargo, no se llegó a una contingencia de nivel más alto debido a que no se mantuvo en tales niveles por más de dos horas. En comparación, en el mismo periodo de 2022 el nivel más alto había sido de 145 puntos IMECA, registrados también en Las Pintas el 14 de enero de 2022.Las alertas y emergencias atmosféricas no se hacen esperar.

Las alertas atmosféricas funcionan de manera similar a las precontingencias atmosféricas.

De acuerdo con la Semadet, estas se activan en zonas donde se detecta mala calidad del aire, pero donde no se tienen estaciones de monitoreo atmosférico, con el objetivo de alertar a la población que habita en ella de las condiciones del aire.

En lo que va del año la Semadet ha emitido al menos 20 Alertas Atmosféricas, de las cuales 15 han sido a causa de incendios Forestales, dos por incendios en vertederos y tres más por incendios diversos. Entre ellas, la de mayor duración ha sido la emitida el 15 de diciembre del año pasado para Jalostotitlán y San Juan de los Lagos debido al incendio registrado en un vertedero, misma que tuvo una duración de 510 horas, siendo desactivada hasta el 05 de enero de este año.

Le sigue la emitida el 1 de mayo y desactivada apenas antier sábado 06 de mayo para la Sierra de Amula, en Chiquilistlán Zacoalco de Torres, Acatlán de Juárez y Atemajac de Brizuela, que tuvo una duración de 120 horas. La misma fue ocasionada a partir de un incendio forestal ocurrido en el paraje las Guásimas.

Otra de las Alertas Atmosféricas más extensas fue la declarada el mismo 1 de mayo en el municipio de Tala derivado del incendio en el vertedero del municipio y desactivada el día 6 de mayo tras 112 horas de permanecer activa.

Por el incendio forestal en Totoltepec, en Tlajomulco de Zúñiga, se emitió otra alerta que duró 58 horas: estuvo activa del 19 al 21 de abril pasado.Además de las 20 alertas las autoridades también han emitido dos Emergencias Atmosféricas al registar “un episodio extraordinario de contaminación atmosférica que puede presentar reisgos a la salud”.

Se trató de la emitida el 23 de febrero pasado, por un periodo de cuatro horas, para los municipios de Tala y Tlajomulco de Zúñiga, por un incendio forestal ocurrido en el el predio de Los Volcanes del Bosque la Primavera, y de la emitida por 23 horas del 30 al 31 de marzo pasados derivado del icncendio forestal en el predio de El Trapiche-La Sierrtia, afectando al municipio de Tala.

Recomendaciones para evitar daños a la salud

De la misma forma, ante la ocurrencia de una pre contingencia, contingencia, alerta o emergencia atmosférica, se recomienda a la población tomar previsiones para mantenerse lo más protegido posible, a fin de que no represente afectaciones en su salud.

Las recomendaciones generales son tener especial cuidado con niñas y niños menores a cinco años, personas adultas mayores, asmáticas y con problemas respiratorios crónicos.

También queda estrictamente prohibido cualquier quema o fogatas a cielo abierto, se recomienda tomar líquidos en abundancia y evitar fumar, así como cerrar puertas y ventanas, además de disminuir el uso de vehículos automotores, optando por el uso del transporte público o compartiendo el automóvil.